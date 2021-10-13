Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211013/reuterse-konusan-kaynaklar-irak-isidin-mali-sorumlusunu-turk-istihbaratinin-yardimiyla-yakaladi-1049775240.html
Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı
Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı
IŞİD lideri Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün mali işler sorumlusu Sami Casim'in Irak tarafından sınırötesi operasyonla ele geçirilmesiyle ilgili Reuters'e... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T11:23+0300
2021-10-13T11:24+0300
dünya
suriye
irak
işid
türkiye
operasyon
idlib
reuters
gizli
bağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049775564_0:0:982:552_1920x0_80_0_0_7d0ae9af6bfa236674cbce3e14b2d198.jpg
Irak'ın IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i gizli bir operasyonla yurtdışında yakaladığını duyurmasının ardından, Reuters'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyona yardım ettiğini söyledi. Operasyonun gizliliğinden ötürü adı açıklanmayan üst düzey bir bölgesel güvenlik kaynağı ve iki Iraklı güvenlik kaynağı, IŞİD'in mali sorumlusunun İdlib ve çevresine atıfla Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve yakalanmasında Türk istihbaratının anahtar rol oynadığını aktardı. Üst düzey bölgesel güvenlik kaynağı, İdlib ve çevresindeki cihatçı örgütlere atıfla, 'yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandığında Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında bulunduğunu' dile getirdi. İki Iraklı güvenlik kaynağı, 'kandırılarak sınırın diğer tarafına geçirilmesinin ardından Casim'in Türkiye'de gözaltına alındığını' söyledi. Iraklı kaynaklar, Irak istihbaratının aylardır takip ettiği IŞİD'in mali sorumlusunun yakalanmasına geçen yıl yakalanan bir IŞİD mensubundan edinilen istihbaratın katkıda bulunduğunu anlattı. İki Iraklı güvenlik kaynağıyla Irak askeri havacılık servisine yakın bir Irak askeri kaynağına göre, Casim, Türkiye'den askeri uçakla Irak'a getirildi. Iraklı kaynaklardan biri, Casim'in uçakla Irak'a getirildiğini gösteren görüntüler de paylaştı. Görüntülerde uçakta sarı tulum giymiş yüzü açık şekilde oturan bir kişinin başına torba geçirilmiş halde kar maskeleriyle yüzlerini örten Irak güvenlik mensuplarınca uçaktan çıkarıldığını aktaran Reuters, bunların orijinalliğini bağımsız kaynaklara doğrulatamadığını kaydetti. Kaynaklar, gelecekteki operasyonlara zarar vermemek için Casim'in ne zaman yakalandığıyla ilgili bilgi vermedi. Kaynakların Casim'in yakalanmasına dair anlatımına Irak ve Türkiye hükümetinden kaynaklar yorum yapmaktan kaçındı. Reuters'in haberiyle ilgili sorular yönelttiği ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu, 'belirli operasyonlar hakkında yorum yapamayacağını, ancak IŞİD'in kalıntılarına yıkıcı darbeler vuran operasyonları düzenli olarak yürüten Irak güçlerini alkışladıklarını' söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele ödüllendirme programının (Rewards for Justice) websitesine göre 'IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanını yönetmede önemli rol oynayan' Casim'in yakalanmasını sağlayacak istihbarat için 5 milyon dolarlık ödül konulmuştu.Irak vatandaşı Casim'in 'canlı olarak ele geçirilen en üst düzey IŞİD liderlerinden biri' olduğuna dikkat çeken Reuters, Irak hükümetinin verdiği 'ABD'nin 2019'da Suriye'nin kuzeybatısında öldürdüğü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı ve mevcut lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin de en yakın adamlarından biri olduğu' bilgisini aktardı.Güvenlik düşünce kuruluşu RUSI'nın uzmanı Raffaello Pantucci, "Iraklılar, Casim'in Irak ve sınırları ötesinde sahip olduğu ağlar ve bağlantılar hakkında ellerinden geldiğince bilgi edinmeye çalışacak. Özellikle bağış toplama mekanizmasıyla çok yakından ilgilenecekler" dedi. "IŞİD liderlerinin çoğunun geldiği Irak ile kuzey Suriye'de nüfuz sahibi Türkiye arasındaki daha yakın işbirliği, ABD ordusunun bölgedeki varlığını azaltmasından sonra bile cihatçı grubun kalıntıları üzerindeki ilmeği sıkılaştırmaya yardımcı olabilir" diye yazan Reuters, "Kuzeybatı Suriye, Şam yönetimiyle savaşan isyancıların (cihatçıların) son büyük kalesi. Türkiye, 2016'dan itibaren bir dizi sınırötesi harekat düzenleyerek asker gönderdiği bölgede büyük bir hakimiyete sahip ve aynı zamanda Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçleriyle savaşan bazı isyancıları (cihatçıları) da destekliyor" hatırlatmasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211011/irak-bagdadinin-yardimcisini-yakaladik-1049700423.html
suriye
irak
idlib
suriye'nin kuzeybatısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049775564_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_f698bb1ec00120b438e3f23a14b5b3e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, irak, işid, türkiye, operasyon, idlib, reuters, gizli, bağış, suriye'nin kuzeybatısı, mali, ağ

Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı

11:23 13.10.2021 (güncellendi: 11:24 13.10.2021)
© REUTERS / Iraqi Media Security Cell/Handout via REUTERSIrak güçlerinin sınırötesi operasyonla yakaladığı IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim uçakla Irak'a götürülürken
Irak güçlerinin sınırötesi operasyonla yakaladığı IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim uçakla Irak'a götürülürken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Iraqi Media Security Cell/Handout via REUTERS
Abone ol
IŞİD lideri Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün mali işler sorumlusu Sami Casim'in Irak tarafından sınırötesi operasyonla ele geçirilmesiyle ilgili Reuters'e konuşan bir bölgesel ve iki Iraklı güvenlik kaynağı, Suriye'nin kuzeybatısında saklanan Casim'in yakalanmasına Türk istihbaratının yardım ettiğini söyledi.
Irak'ın IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i gizli bir operasyonla yurtdışında yakaladığını duyurmasının ardından, Reuters'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyona yardım ettiğini söyledi.
Operasyonun gizliliğinden ötürü adı açıklanmayan üst düzey bir bölgesel güvenlik kaynağı ve iki Iraklı güvenlik kaynağı, IŞİD'in mali sorumlusunun İdlib ve çevresine atıfla Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve yakalanmasında Türk istihbaratının anahtar rol oynadığını aktardı.
Üst düzey bölgesel güvenlik kaynağı, İdlib ve çevresindeki cihatçı örgütlere atıfla, 'yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandığında Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında bulunduğunu' dile getirdi. İki Iraklı güvenlik kaynağı, 'kandırılarak sınırın diğer tarafına geçirilmesinin ardından Casim'in Türkiye'de gözaltına alındığını' söyledi.
Irak polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
DÜNYA
Irak: Öldürülen IŞİD lideri Bağdadi'nin yardımcısını Türkiye'de yakaladık
11 Ekim, 09:47
Iraklı kaynaklar, Irak istihbaratının aylardır takip ettiği IŞİD'in mali sorumlusunun yakalanmasına geçen yıl yakalanan bir IŞİD mensubundan edinilen istihbaratın katkıda bulunduğunu anlattı.
İki Iraklı güvenlik kaynağıyla Irak askeri havacılık servisine yakın bir Irak askeri kaynağına göre, Casim, Türkiye'den askeri uçakla Irak'a getirildi.
Iraklı kaynaklardan biri, Casim'in uçakla Irak'a getirildiğini gösteren görüntüler de paylaştı. Görüntülerde uçakta sarı tulum giymiş yüzü açık şekilde oturan bir kişinin başına torba geçirilmiş halde kar maskeleriyle yüzlerini örten Irak güvenlik mensuplarınca uçaktan çıkarıldığını aktaran Reuters, bunların orijinalliğini bağımsız kaynaklara doğrulatamadığını kaydetti.
Kaynaklar, gelecekteki operasyonlara zarar vermemek için Casim'in ne zaman yakalandığıyla ilgili bilgi vermedi. Kaynakların Casim'in yakalanmasına dair anlatımına Irak ve Türkiye hükümetinden kaynaklar yorum yapmaktan kaçındı. Reuters'in haberiyle ilgili sorular yönelttiği ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu, 'belirli operasyonlar hakkında yorum yapamayacağını, ancak IŞİD'in kalıntılarına yıkıcı darbeler vuran operasyonları düzenli olarak yürüten Irak güçlerini alkışladıklarını' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele ödüllendirme programının (Rewards for Justice) websitesine göre 'IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanını yönetmede önemli rol oynayan' Casim'in yakalanmasını sağlayacak istihbarat için 5 milyon dolarlık ödül konulmuştu.
Irak vatandaşı Casim'in 'canlı olarak ele geçirilen en üst düzey IŞİD liderlerinden biri' olduğuna dikkat çeken Reuters, Irak hükümetinin verdiği 'ABD'nin 2019'da Suriye'nin kuzeybatısında öldürdüğü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı ve mevcut lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin de en yakın adamlarından biri olduğu' bilgisini aktardı.
Güvenlik düşünce kuruluşu RUSI'nın uzmanı Raffaello Pantucci, "Iraklılar, Casim'in Irak ve sınırları ötesinde sahip olduğu ağlar ve bağlantılar hakkında ellerinden geldiğince bilgi edinmeye çalışacak. Özellikle bağış toplama mekanizmasıyla çok yakından ilgilenecekler" dedi.
"IŞİD liderlerinin çoğunun geldiği Irak ile kuzey Suriye'de nüfuz sahibi Türkiye arasındaki daha yakın işbirliği, ABD ordusunun bölgedeki varlığını azaltmasından sonra bile cihatçı grubun kalıntıları üzerindeki ilmeği sıkılaştırmaya yardımcı olabilir" diye yazan Reuters, "Kuzeybatı Suriye, Şam yönetimiyle savaşan isyancıların (cihatçıların) son büyük kalesi. Türkiye, 2016'dan itibaren bir dizi sınırötesi harekat düzenleyerek asker gönderdiği bölgede büyük bir hakimiyete sahip ve aynı zamanda Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçleriyle savaşan bazı isyancıları (cihatçıları) da destekliyor" hatırlatmasını yaptı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:29Mehmet Barlas: Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet Bahçeli'den ders alır
11:23Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı
11:06İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:03Habertürk yazarı Par'dan Tamer Karadağlı'ya: Yarın birden muhalif olursa şaşmayın
11:01Evinin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıktı
10:54İnfaz koruma memurundan ‘Hannibal’ savunması
10:53Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı
10:41Uzayda bir akşam yemeği: İlk uzay filminin ekibi ve UUİ mürettebatı bir arada
10:27Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli
10:21Futbol yıldızı Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması
10:16Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
10:15Boğaziçi Rektörü Prof. Naci İnci: Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var
10:11Gülbirlik'in dava ettiği üretici: Doğru, kutumuz pembe, aslında hıyar yeşili olmalıydı
10:05Habertürk yazarı Sarıkaya: Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde
09:56Özkök: F1 kupa töreninde Prosecco konusu Soylu'nun haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş
09:53Netflix resmen açıkladı: Squid Game, Bridgerton'ı tahtından indirdi
09:49Greta ve arkadaşlarının Türkiye dahil 5 ülke hakkındaki şikayeti BM'den döndü
09:43İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91.6'ya çıktı
09:39‘Türkiye’nin ABD’den F-16 talebi köprüden önceki son çıkış’
09:31Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor