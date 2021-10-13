https://tr.sputniknews.com/20211013/reuterse-konusan-kaynaklar-irak-isidin-mali-sorumlusunu-turk-istihbaratinin-yardimiyla-yakaladi-1049775240.html

Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı

Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı

IŞİD lideri Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün mali işler sorumlusu Sami Casim'in Irak tarafından sınırötesi operasyonla ele geçirilmesiyle ilgili Reuters'e... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:23+0300

2021-10-13T11:23+0300

2021-10-13T11:24+0300

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Irak'ın IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Sami Casim'i gizli bir operasyonla yurtdışında yakaladığını duyurmasının ardından, Reuters'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyona yardım ettiğini söyledi. Operasyonun gizliliğinden ötürü adı açıklanmayan üst düzey bir bölgesel güvenlik kaynağı ve iki Iraklı güvenlik kaynağı, IŞİD'in mali sorumlusunun İdlib ve çevresine atıfla Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve yakalanmasında Türk istihbaratının anahtar rol oynadığını aktardı. Üst düzey bölgesel güvenlik kaynağı, İdlib ve çevresindeki cihatçı örgütlere atıfla, 'yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandığında Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında bulunduğunu' dile getirdi. İki Iraklı güvenlik kaynağı, 'kandırılarak sınırın diğer tarafına geçirilmesinin ardından Casim'in Türkiye'de gözaltına alındığını' söyledi. Iraklı kaynaklar, Irak istihbaratının aylardır takip ettiği IŞİD'in mali sorumlusunun yakalanmasına geçen yıl yakalanan bir IŞİD mensubundan edinilen istihbaratın katkıda bulunduğunu anlattı. İki Iraklı güvenlik kaynağıyla Irak askeri havacılık servisine yakın bir Irak askeri kaynağına göre, Casim, Türkiye'den askeri uçakla Irak'a getirildi. Iraklı kaynaklardan biri, Casim'in uçakla Irak'a getirildiğini gösteren görüntüler de paylaştı. Görüntülerde uçakta sarı tulum giymiş yüzü açık şekilde oturan bir kişinin başına torba geçirilmiş halde kar maskeleriyle yüzlerini örten Irak güvenlik mensuplarınca uçaktan çıkarıldığını aktaran Reuters, bunların orijinalliğini bağımsız kaynaklara doğrulatamadığını kaydetti. Kaynaklar, gelecekteki operasyonlara zarar vermemek için Casim'in ne zaman yakalandığıyla ilgili bilgi vermedi. Kaynakların Casim'in yakalanmasına dair anlatımına Irak ve Türkiye hükümetinden kaynaklar yorum yapmaktan kaçındı. Reuters'in haberiyle ilgili sorular yönelttiği ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu, 'belirli operasyonlar hakkında yorum yapamayacağını, ancak IŞİD'in kalıntılarına yıkıcı darbeler vuran operasyonları düzenli olarak yürüten Irak güçlerini alkışladıklarını' söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele ödüllendirme programının (Rewards for Justice) websitesine göre 'IŞİD'in terör operasyonlarının finansmanını yönetmede önemli rol oynayan' Casim'in yakalanmasını sağlayacak istihbarat için 5 milyon dolarlık ödül konulmuştu.Irak vatandaşı Casim'in 'canlı olarak ele geçirilen en üst düzey IŞİD liderlerinden biri' olduğuna dikkat çeken Reuters, Irak hükümetinin verdiği 'ABD'nin 2019'da Suriye'nin kuzeybatısında öldürdüğü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yardımcısı ve mevcut lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin de en yakın adamlarından biri olduğu' bilgisini aktardı.Güvenlik düşünce kuruluşu RUSI'nın uzmanı Raffaello Pantucci, "Iraklılar, Casim'in Irak ve sınırları ötesinde sahip olduğu ağlar ve bağlantılar hakkında ellerinden geldiğince bilgi edinmeye çalışacak. Özellikle bağış toplama mekanizmasıyla çok yakından ilgilenecekler" dedi. "IŞİD liderlerinin çoğunun geldiği Irak ile kuzey Suriye'de nüfuz sahibi Türkiye arasındaki daha yakın işbirliği, ABD ordusunun bölgedeki varlığını azaltmasından sonra bile cihatçı grubun kalıntıları üzerindeki ilmeği sıkılaştırmaya yardımcı olabilir" diye yazan Reuters, "Kuzeybatı Suriye, Şam yönetimiyle savaşan isyancıların (cihatçıların) son büyük kalesi. Türkiye, 2016'dan itibaren bir dizi sınırötesi harekat düzenleyerek asker gönderdiği bölgede büyük bir hakimiyete sahip ve aynı zamanda Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçleriyle savaşan bazı isyancıları (cihatçıları) da destekliyor" hatırlatmasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211011/irak-bagdadinin-yardimcisini-yakaladik-1049700423.html

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