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Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu
Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı mücadelede Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T00:13+0300
2021-10-13T00:13+0300
2021-10-13T00:13+0300
spor
cristiano ronaldo
portekiz
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında Portekiz sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Algarve Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Portekiz 5-0 kazandı. Cristiano Ronaldo, karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı. Böylece Ronaldo, milli takımlarda en çok hat-trick yapan futbolcu oldu. Portekiz'in diğer sayıları ise Bruno Fernandes ve Joao Palhinha'dan geldi. Bu galibiyet sonrası Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.
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cristiano ronaldo, portekiz
Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı mücadelede Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında Portekiz sahasında Lüksemburg'u konuk etti.
Algarve Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi
Portekiz 5-0 kazandı.
Cristiano Ronaldo,
karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı.
Böylece Ronaldo,
milli takımlarda en çok hat-trick yapan futbolcu oldu.
Portekiz'in diğer sayıları ise
Bruno Fernandes ve Joao Palhinha'dan geldi.
Bu galibiyet sonrası Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.