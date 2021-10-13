https://tr.sputniknews.com/20211013/ronaldo-costu-portekiz-farka-kostu-1049765963.html

Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu

Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı mücadelede Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

portekiz

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. maçında Portekiz sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Algarve Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Portekiz 5-0 kazandı. Cristiano Ronaldo, karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı. Böylece Ronaldo, milli takımlarda en çok hat-trick yapan futbolcu oldu. Portekiz'in diğer sayıları ise Bruno Fernandes ve Joao Palhinha'dan geldi. Bu galibiyet sonrası Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

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cristiano ronaldo, portekiz