https://tr.sputniknews.com/20211013/rusya-saglik-bakanligi-burun-spreyi-seklindeki-sputnik-v-asisinin-faz-2-testlerine-izin-verdi-1049785754.html

Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının faz 2 testlerine izin verdi

Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının faz 2 testlerine izin verdi

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın, burun spreyi şeklinde geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının faz 2 klinik testlerine izin verdiği öğrenildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T15:30+0300

2021-10-13T15:30+0300

2021-10-13T15:30+0300

koronavirüs

rusya sağlık bakanlığı

koronavirüs aşısı

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

burun spreyi

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Rusya’da izin verilen klinik araştırmalarının kayıtlı tutulduğu devlet sicilindeki verilere göre Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin faz 2 klinik testlerine izin verdi.Devlet sicilindeki verilerden aşının faz 2 klinik testleri ile ilgili iznin geçen salı günü verildiği anlaşılıyor.Burun spreyi şeklindeki Gam-Kovid-Vak’ın araştırma çalışmalarına 500 yetişkin gönüllü katılacak, araştırmanın 31 Aralık 2023’te sona ermesi planlanıyor. Testler, St. Petersburg kentindeki Eko-bezopasnost Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Devlet sicilinde yayınlanan verilere göre burun spreyi, orijinal aşı gibi çift bileşenli olacak.Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12 Haziran tarihinde burun spreyi şeklindeki aşının küçük çocuklarda Kovid-19’un önlenmesi için uygulanabileceğini açıklamıştı.Gintsburg, daha sonra burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının klinik öncesi araştırmalarının tamamlandığını ve şimdi aşı ile ilgili finansman konusunun çözüldüğünü ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211002/rusya-sputnik-v-asisinin-dsonun-yanisira-avrupa-ilac-ajansi-tarafindan-da-onayini-bekliyoruz-1049463863.html

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rusya sağlık bakanlığı, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, burun spreyi