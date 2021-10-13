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Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının faz 2 testlerine izin verdi
Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının faz 2 testlerine izin verdi
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın, burun spreyi şeklinde geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının faz 2 klinik testlerine izin verdiği öğrenildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:30+0300
2021-10-13T15:30+0300
koronavirüs
rusya sağlık bakanlığı
koronavirüs aşısı
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
burun spreyi
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Rusya’da izin verilen klinik araştırmalarının kayıtlı tutulduğu devlet sicilindeki verilere göre Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin faz 2 klinik testlerine izin verdi.Devlet sicilindeki verilerden aşının faz 2 klinik testleri ile ilgili iznin geçen salı günü verildiği anlaşılıyor.Burun spreyi şeklindeki Gam-Kovid-Vak’ın araştırma çalışmalarına 500 yetişkin gönüllü katılacak, araştırmanın 31 Aralık 2023’te sona ermesi planlanıyor. Testler, St. Petersburg kentindeki Eko-bezopasnost Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Devlet sicilinde yayınlanan verilere göre burun spreyi, orijinal aşı gibi çift bileşenli olacak.Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12 Haziran tarihinde burun spreyi şeklindeki aşının küçük çocuklarda Kovid-19’un önlenmesi için uygulanabileceğini açıklamıştı.Gintsburg, daha sonra burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının klinik öncesi araştırmalarının tamamlandığını ve şimdi aşı ile ilgili finansman konusunun çözüldüğünü ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211002/rusya-sputnik-v-asisinin-dsonun-yanisira-avrupa-ilac-ajansi-tarafindan-da-onayini-bekliyoruz-1049463863.html
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rusya sağlık bakanlığı, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, burun spreyi

Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının faz 2 testlerine izin verdi

15:30 13.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Fotoğraf bankasına girSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın, burun spreyi şeklinde geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının faz 2 klinik testlerine izin verdiği öğrenildi.
Rusya’da izin verilen klinik araştırmalarının kayıtlı tutulduğu devlet sicilindeki verilere göre Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin faz 2 klinik testlerine izin verdi.
Devlet sicilindeki verilerden aşının faz 2 klinik testleri ile ilgili iznin geçen salı günü verildiği anlaşılıyor.
Burun spreyi şeklindeki Gam-Kovid-Vak’ın araştırma çalışmalarına 500 yetişkin gönüllü katılacak, araştırmanın 31 Aralık 2023’te sona ermesi planlanıyor. Testler, St. Petersburg kentindeki Eko-bezopasnost Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Devlet sicilinde yayınlanan verilere göre burun spreyi, orijinal aşı gibi çift bileşenli olacak.
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12 Haziran tarihinde burun spreyi şeklindeki aşının küçük çocuklarda Kovid-19’un önlenmesi için uygulanabileceğini açıklamıştı.
Gintsburg, daha sonra burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının klinik öncesi araştırmalarının tamamlandığını ve şimdi aşı ile ilgili finansman konusunun çözüldüğünü ifade etmişti.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2021
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