https://tr.sputniknews.com/20211013/saakasvili-lisayla-buyuk-ask-yasiyoruz-kendimi-kutsanmis-hissediyorum-1049777938.html

Saakaşvili: Lisa’yla büyük aşk yaşıyoruz, kendimi kutsanmış hissediyorum

Saakaşvili: Lisa’yla büyük aşk yaşıyoruz, kendimi kutsanmış hissediyorum

Ülkesine seneler sonra geri dönen ve tutuklanan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukraynalı milletvekili Yelizaveta Yasko ile aralarında... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T12:19+0300

2021-10-13T12:19+0300

2021-10-13T12:19+0300

dünya

bulgaristan

mihail saakaşvili

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Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Yelizaveta Yasko ile aralarındaki ilişkinin yeni bir ilişki olmadığını ve eşi Sandra Roelofs ile birlikteliğinin sona erdiğini belirtti.Saakaşvili, “Hayatımda kişisel meselelerimdekinden daha büyük mücadeleler içindeyim. Ancak sorular geldiği için geçmişteki tüm ilişkilerimin bittiği yanıtını vermek istiyorum. Lisa Yasko ile aylardır hayatlarımızı birleştirmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.Bir aile olarak birlikte yaşadıklarını belirten Saakaşvili, “Bu büyük bir aşk hikayesi, kendimi kutsanmış hissediyorum” açıklamasını yaptı.‘Açlık grevime devam ediyorum’Saakaşvili şöyle devam etti: “Herkesten hem bizim hem de Sandra’nın özel hayatına saygı bekliyorum. Sandra’ya karşı muazzam bir sevgi, saygı ve birlikte geçirdiğimiz harika hayat için minnettarlık duyuyorum. Şimdiyse savaşıma konsantre oluyor, açlık grevime devam ediyorum ve sonuna kadar gitmeye kararlıyım.”Ülkesine seneler sonra dönünce tutuklanan ve hapse girmesinin ardından açlık grevine giren Saakaşvili’nin iddialarına rağmen eşi Roelofs, duyduklarının kendisini şaşırttığını açıklamıştı.Roelofs sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamasında, “Neler olduğunu anlamlandıramayan pek çok yakınım ve iş arkadaşlarım bana özel hayatımı soruyorlar. Cuma gecesi çekilmiş olan videonun içeriğinin benim için beklenmedik olduğunu ve olayların aldığı şeklin kabul edilemez olduğunu sizlerden gizlemeyeceğim. Kendi içimde yaşadığım hislere rağmen sakinliğimi koruyorum, bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu videoda Yasko, Saakaşvili ile ilişkileri olduğunu ilan ediyordu.Saakaşvili, beklenmedik dönüşünden beri Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılmış ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edilmişti. Hükümet yetkilileri, eski Gürcistan devlet başkanının, hapis cezasını tamamlamadan vatandaşı olduğu Ukrayna’ya iade edilmeyeceğini belirtmişti.

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bulgaristan, mihail saakaşvili