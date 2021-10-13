https://tr.sputniknews.com/20211013/sarkici-bulut-duman-hakkinda-zorla-getirme-karari-1049793154.html

Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı

Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı

Kadıköy'de 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddiasıyla hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı'... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T18:21+0300

2021-10-13T18:21+0300

2021-10-13T18:21+0300

yaşam

cinsel istismar

çocuk

taciz

mahkeme

zorla getirme kararı

bulut duman

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Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bulut Duman katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Tanık olarak dinlenen A.H., Bulut Duman'la Hornet isimli uygulamadan tanıştığını, Duman'ın evine gittiklerini, ilişkiye girdiklerini söyledi. Duman'ın 15 aylık kendi bebeğinin yanında cinsel ilişkiye girmek istediğini dile getiren A.H, Duman'ın kendisinden bebeğe cinsel istismarda bulunmasını istediğini ama cinsel istismarda bulunmadığını belirtti.'30 bin dolar karşılığında taşıyıcı anneye yaptırdığını söyledi'Söz konusu durumdan rahatsız olarak arkadaşına anlattığını belirten A.H, "Bulut Duman bana mağdurunun annesinin olmadığını, 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı anneye yaptırdığını söyledi. Başka bir çocuk da yaptırdığını, onun düşük olduğunu söyledi. Çocuğun annesinin Gürcistanlı taşıyıcı bir anne olduğunu söyledi. Ben ilişki için Bulut'tan para almadım" dedi.'Müvekkilimden 300 bin lira talep edildi'Sanık avukatı tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek "Bu olaydan önce müvekkilime tehdit mesajı gönderilmiş, 300 bin lira talep edilmiştir. 'Eğer bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin' demiştir. Bulut Duman tehdit eden şahsı şikayete giderken, tehdit mesajından 3 gün sonra yolda ayağından vurulmuştur. Tehdit mesajından sonra hakkında istismar şikayeti yapılmıştır" ifadelerini kullandı.Mağdur avukatı, sanığın beyanı alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.ra kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurun annesi olarak gözüken A.A.'ya beyanının alınması için davetiye gönderilmesine karar verdi. Tutuksuz sanık Bulut Duman'ın hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Bulut Duman'ın Kadıköy'de 7 Kasım 2020'de A.H. ile cinsel ilişkiye girdiği sırada, kendi bebeğine A.H. tarafından cinsel istismarda bulunmasını istediği iddia edildi. İddianamede Duman'ın 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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cinsel istismar, çocuk, taciz, mahkeme, zorla getirme kararı, bulut duman