https://tr.sputniknews.com/20211013/sel-hasarli-hurda-araca-istenen-fiyat-gorenleri-sasirtti-1049792111.html

Sel hasarlı hurda araca istenen fiyat görenleri şaşırttı

Sel hasarlı hurda araca istenen fiyat görenleri şaşırttı

Online ilan ve alışveriş platformundaki 'hurda araca' istenen fiyat görenleri şaşırttı. Perte çıkan 2017 model araç için 42 bin 500 TL istendi. Aracın sel... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T18:06+0300

2021-10-13T18:06+0300

2021-10-13T18:08+0300

yaşam

türkiye

otomobil

hurda

sahibinden

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Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç için 42 bin 500 TL istenmesi görenleri şaşkına çevirdi. Satışa konulan aracın ilan detaylarında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtildi.İlan detayında ayrıca "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" not olarak eklendi. Söz konusu ilan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, otomobil, hurda, sahibinden