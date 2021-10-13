Sel hasarlı hurda araca istenen fiyat görenleri şaşırttı

Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç için 42 bin 500 TL istenmesi görenleri şaşkına çevirdi. Satışa konulan aracın ilan detaylarında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtildi.İlan detayında ayrıca "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" not olarak eklendi. Söz konusu ilan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.
Online ilan ve alışveriş platformundaki 'hurda araca' istenen fiyat görenleri şaşırttı. Perte çıkan 2017 model araç için 42 bin 500 TL istendi. Aracın sel hasarlı olduğu belirtilen ilan kısa sürede yayından kaldırıldı.
Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç için 42 bin 500 TL istenmesi görenleri şaşkına çevirdi. Satışa konulan aracın ilan detaylarında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtildi.