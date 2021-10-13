https://tr.sputniknews.com/20211013/selim-ileri-hastaneye-kaldirildi-1049784943.html

Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden 72 yaşındaki Selim İleri beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Fenalaşan İleri'nin hastaneye kaldırıldığı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T15:18+0300

2021-10-13T15:18+0300

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yaşam

selim ileri

hastane

yazar

kriz

acil durum

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Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan yazar Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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selim ileri, hastane, yazar, kriz, acil durum