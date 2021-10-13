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https://tr.sputniknews.com/20211013/selim-ileri-hastaneye-kaldirildi-1049784943.html
Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden 72 yaşındaki Selim İleri beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Fenalaşan İleri'nin hastaneye kaldırıldığı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:18+0300
2021-10-13T15:18+0300
yaşam
selim ileri
hastane
yazar
kriz
acil durum
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Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan yazar Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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selim ileri, hastane, yazar, kriz, acil durum

Selim İleri hastaneye kaldırıldı

15:18 13.10.2021
© Fotoğraf : selimileri.net Selim İleri: Dostoyevski yaradılışıma daha yakın...
 Selim İleri: Dostoyevski yaradılışıma daha yakın... - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Fotoğraf : selimileri.net
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Türk edebiyatının usta isimlerinden 72 yaşındaki Selim İleri beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Fenalaşan İleri'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan yazar Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.
İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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