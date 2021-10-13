https://tr.sputniknews.com/20211013/selvi-erdogan-secimi-kaybederse-devretmez-diyorlardi-istanbul-ve-ankarada-devretmediler-mi-1049771827.html

Selvi: 'Erdoğan seçimi kaybederse devretmez' diyorlardı, İstanbul ve Ankara'da devretmediler mi?

Selvi: 'Erdoğan seçimi kaybederse devretmez' diyorlardı, İstanbul ve Ankara'da devretmediler mi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 90'lı yıllara damgasını vuran siyasi cinayetler dönemini kapattığını belirterek... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T09:28+0300

2021-10-13T09:28+0300

2021-10-13T09:28+0300

politika

ankara

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recep tayyip erdoğan

ak parti

antalya

seçim

cumhurbaşkanlığı

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" ifadesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında bu konuya girmediğini belirten Selvi, "Oysa Meclis kürsüsünden siyasi cinayetlerle ilgili kaygısını paylaşmasını beklerdim" dedi.Selvi, bunların çok tehlikeli söylemler olduğu görüşünü dile getirerek "İlk olarak karışık dönemlerin aktörlerinden olan Mehmet Eymür gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu ise siyasi bir nitelik kazandırdı" ifadesini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise olaya tam bir devlet insanı ciddiyetiyle yaklaştığını kaydeden Selvi, "Çünkü bu tür konular durumdan vazife çıkarmak isteyen birilerine, terör örgütlerine ya da yabancı istihbarat servislerine mesaj olabilir. Bunlar çok tehlikeli sözler, ateşle oynamak gibi" diye yazdı. Selvi, şöyle devam etti:"Bu ülkede siyasi cinayetler işlenmedi mi? Darbelere giden yollar, siyasi cinayetlerin kanlarının üzerinden döşendi. O nedenle diyorum ki, Kılıçdaroğlu’nun iddiası ciddiye alınıp üzerine gidilmeli. Tez vakitte Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulup elinde bir istihbarat olup olmadığı öğrenilmeli.1- Kılıçdaroğlu’nun, eğer bir istihbarata sahipse bunu derhal adli makamlara iletmesi gerekir.2- Yok eğer siyasi gerginlikten dolayı böyle bir endişe taşıyorsa bunu kamuoyuna izah etmeli.3- Muhalifler arasında marjinal bir kesimin içinde 'Erdoğan seçimleri kaybetmemek için siyasi cinayetleri dahi işletebilir', diye düşünenler olduğunu biliyorum. Kılıçdaroğlu da onlar gibi düşünüyor olabilir.2018 seçimleri öncesinde 'Savaş çıkaracakmış, savaş bahanesiyle seçimleri erteleyecekmiş' diyorlardı. Ama Erdoğan seçimleri ertelemeyi bırak, Bahçeli’nin çağrısı üzerine öne çekti. Erdoğan, ilk kez ülkeyi yönetmiyor ki, 20 yıldır işbaşında. 90’lı yıllara damgasını vuran siyasi cinayetler dönemini Erdoğan kapattı. Erdoğan seçimi kaybederse devretmez diyorlardı, ne oldu? İstanbul, Ankara ve Antalya’da AK Parti seçimi kaybetti ama devretmediler mi, koltuklarında oturmaya hâlâ devam ediyorlar mı?4- Kılıçdaroğlu, siyasi gerginlik nedeniyle böyle bir kaygı taşıyorsa yapacağı iş, tansiyonu düşürmek için harekete geçmek olmalı. Sağduyu ve uzlaşma çağrısı yapmalı. Ortamı geren değil, yumuşatan bir politika izlemeli."

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ankara, istanbul, recep tayyip erdoğan, ak parti, antalya, seçim, cumhurbaşkanlığı