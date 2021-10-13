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https://tr.sputniknews.com/20211013/susayan-inek-boynuzu-ile-cesmeyi-acti-1049774600.html
Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı
Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı
Kenya’da susayan bir inek, çeşmeyi boynuzunu kullanarak açtı ve suyu içti. İnek sonrasında ise çeşmeyi kapattı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T10:53+0300
2021-10-13T10:53+0300
2021-10-13T10:53+0300
yaşam
kenya
dünya
inek
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Doğu Afrika'da yer alan Kenya'da susayan ineğin boynuzunu kullanarak açtığı çeşmeden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra çeşmeyi kapatması üzerine ise 'ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu' ifade etti. Bazı kullanıcılar ise, ineğin 'suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini' aktardı.
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kenya, dünya, inek
Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı
Kenya’da susayan bir inek, çeşmeyi boynuzunu kullanarak açtı ve suyu içti. İnek sonrasında ise çeşmeyi kapattı.
Doğu Afrika'da yer alan Kenya'da susayan ineğin boynuzunu kullanarak açtığı çeşmeden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra
çeşmeyi kapatması üzerine ise ' ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu' ifade etti.
Bazı kullanıcılar ise, ineğin '
suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini' aktardı.