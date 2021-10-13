https://tr.sputniknews.com/20211013/susayan-inek-boynuzu-ile-cesmeyi-acti-1049774600.html

Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı

Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı

Kenya’da susayan bir inek, çeşmeyi boynuzunu kullanarak açtı ve suyu içti. İnek sonrasında ise çeşmeyi kapattı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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kenya

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inek

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Doğu Afrika'da yer alan Kenya'da susayan ineğin boynuzunu kullanarak açtığı çeşmeden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra çeşmeyi kapatması üzerine ise 'ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu' ifade etti. Bazı kullanıcılar ise, ineğin 'suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini' aktardı.

kenya

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kenya, dünya, inek