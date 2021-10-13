https://tr.sputniknews.com/20211013/talibandan-ab-ve-abdye-mali-yaptirim-dayatirsaniz-siginmacilari-salarim-tehdidi-1049789840.html

Taliban'dan AB ve ABD'ye 'Mali yaptırım dayatırsanız, sığınmacıları salarım' tehdidi

Taliban'dan AB ve ABD'ye 'Mali yaptırım dayatırsanız, sığınmacıları salarım' tehdidi

ABD'nin çekilmesine koşut Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan haftada 30 bin kişinin kaçtığı haberleri gelirken, İslamcı örgütten Batı'ya mali yardım... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T17:04+0300

2021-10-13T17:04+0300

2021-10-13T17:08+0300

dünya

abd

afganistan

katar

ab

taliban

göçmen

doha

sığınmacı

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049699003_0:24:744:442_1920x0_80_0_0_b7e493039435b64f5dec84bc3fb36185.jpg

Başkent Kabil dahil tüm ülkede kontrolü sağlayıp İslami Emirlik geçici hükümeti ilan eden Taliban, çekilme sonrası ABD yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmesi ve AB'nin Afganistan için 1 milyar euroluk destek paketi vaat etmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'yaptırımlar yoluyla baskı yapma girişimlerinin güvenliğe zarar vererek ekonomik sığınmacı dalgası tetikleyeceğini' söyledi. Taliban'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Katar'ın başkenti Doha'da Batılı diplomatlarla buluşmasında, "Afgan hükümetini zayıflatmak kimsenin çıkarına değil, çünkü olumsuz etkileri doğrudan dünyanın güvenliğine zarar verip ülkeden ekonomik göç yaratacaktır" dedi. Muttaki, Batılı diplomatlara hitabını şöyle sürdürdü:"Dünya ülkelerinden mevcut yaptırımları sona erdirmelerini, bankaların normal faaliyet göstermesine izin vermesini talep ediyoruz ki, hayır kurumları, kuruluşlar ve hükümet çalışanlarına kendi rezervleri ve uluslararası mali yardımlarla maaş ödeyebilsin."Koyu şeriat dayatan Taliban'ın ilk icraatı kız çocuklarının eğitim almasından kadınların çalışmasına, sakal kesiminden müzik ve eğlenceye dek yasak dalgası getirmek oldu.

abd

afganistan

katar

doha

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, katar, ab, taliban, göçmen, doha, sığınmacı, batı, göç, dalga, yaptırım, ekonomik yaptırım, finans, afgan sığınmacı, ekonomik