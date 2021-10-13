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Taliban'dan AB ve ABD'ye 'Mali yaptırım dayatırsanız, sığınmacıları salarım' tehdidi
Taliban'dan AB ve ABD'ye 'Mali yaptırım dayatırsanız, sığınmacıları salarım' tehdidi
ABD'nin çekilmesine koşut Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan haftada 30 bin kişinin kaçtığı haberleri gelirken, İslamcı örgütten Batı'ya mali yardım... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T17:04+0300
2021-10-13T17:08+0300
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Başkent Kabil dahil tüm ülkede kontrolü sağlayıp İslami Emirlik geçici hükümeti ilan eden Taliban, çekilme sonrası ABD yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmesi ve AB'nin Afganistan için 1 milyar euroluk destek paketi vaat etmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'yaptırımlar yoluyla baskı yapma girişimlerinin güvenliğe zarar vererek ekonomik sığınmacı dalgası tetikleyeceğini' söyledi. Taliban'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Katar'ın başkenti Doha'da Batılı diplomatlarla buluşmasında, "Afgan hükümetini zayıflatmak kimsenin çıkarına değil, çünkü olumsuz etkileri doğrudan dünyanın güvenliğine zarar verip ülkeden ekonomik göç yaratacaktır" dedi. Muttaki, Batılı diplomatlara hitabını şöyle sürdürdü:"Dünya ülkelerinden mevcut yaptırımları sona erdirmelerini, bankaların normal faaliyet göstermesine izin vermesini talep ediyoruz ki, hayır kurumları, kuruluşlar ve hükümet çalışanlarına kendi rezervleri ve uluslararası mali yardımlarla maaş ödeyebilsin."Koyu şeriat dayatan Taliban'ın ilk icraatı kız çocuklarının eğitim almasından kadınların çalışmasına, sakal kesiminden müzik ve eğlenceye dek yasak dalgası getirmek oldu.
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abd, afganistan, katar, ab, taliban, göçmen, doha, sığınmacı, batı, göç, dalga, yaptırım, ekonomik yaptırım, finans, afgan sığınmacı, ekonomik

Taliban'dan AB ve ABD'ye 'Mali yaptırım dayatırsanız, sığınmacıları salarım' tehdidi

17:04 13.10.2021 (güncellendi: 17:08 13.10.2021)
© REUTERSABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü
ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS
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ABD'nin çekilmesine koşut Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan haftada 30 bin kişinin kaçtığı haberleri gelirken, İslamcı örgütten Batı'ya mali yardım musluklarını kapatması halinde yeni sığınmacı dalgası salma tehdidi geldi.
Başkent Kabil dahil tüm ülkede kontrolü sağlayıp İslami Emirlik geçici hükümeti ilan eden Taliban, çekilme sonrası ABD yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmesi ve AB'nin Afganistan için 1 milyar euroluk destek paketi vaat etmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'yaptırımlar yoluyla baskı yapma girişimlerinin güvenliğe zarar vererek ekonomik sığınmacı dalgası tetikleyeceğini' söyledi.
Taliban'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Katar'ın başkenti Doha'da Batılı diplomatlarla buluşmasında, "Afgan hükümetini zayıflatmak kimsenin çıkarına değil, çünkü olumsuz etkileri doğrudan dünyanın güvenliğine zarar verip ülkeden ekonomik göç yaratacaktır" dedi.
Muttaki, Batılı diplomatlara hitabını şöyle sürdürdü:
"Dünya ülkelerinden mevcut yaptırımları sona erdirmelerini, bankaların normal faaliyet göstermesine izin vermesini talep ediyoruz ki, hayır kurumları, kuruluşlar ve hükümet çalışanlarına kendi rezervleri ve uluslararası mali yardımlarla maaş ödeyebilsin."
Koyu şeriat dayatan Taliban'ın ilk icraatı kız çocuklarının eğitim almasından kadınların çalışmasına, sakal kesiminden müzik ve eğlenceye dek yasak dalgası getirmek oldu.
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