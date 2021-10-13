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https://tr.sputniknews.com/20211013/tanju-ozcandan-trtnin-teskilat-dizisindeki-karakter-icin-bahceliye-sikayet-mektubu-1049786760.html
Tanju Özcan'dan TRT'nin Teşkilat dizisindeki karakteri için Bahçeli'ye 'şikayet' mektubu
Tanju Özcan'dan TRT'nin Teşkilat dizisindeki karakteri için Bahçeli'ye 'şikayet' mektubu
Tanju Özcan, TRT'de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisine ‘Köroğlu’ ismiyle giren yeni karakter nedeniyle, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye mektup gönderdi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:52+0300
2021-10-13T15:58+0300
trt
türkiye
devlet bahçeli
tanju özcan
dizi
şikayet
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Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki Köroğlu karakteri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup gönderdi.Köroğlu isminin dizide ‘Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan birisine verilmesine’ tepki gösteren Özcan, Bahçeli'den de iki talepte bulundu.Özcan, Bahçeli'den söz konusu olay için TRT'ye tepki göstermesini ve TRT'nin yayın politikası konusunda uyarıda bulunmasını istedi.‘Talebimiz TRT'ye gereken tepkiyi vermeniz’Özcan'ın Devlet Bahçeli'ye gönderdiği mektup şöyle:"Anadolu topraklarımızda doğup büyümüş, yiğitliği, mertliği ile Türk dünyasına nam salmış olan Köroğlu'nun adı, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde maalesef Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan biriyle aynı kefeye konulmuştur. Bu durum Köroğlu'nun Torunları olan bizleri, yani Bolu halkını ziyadesiyle üzmüştür.Takdir edersiniz ki Köroğlu, zalime karşı mücadelesiyle tanınan, önemli bir Türk Atasıdır. Türk milletinin ve Türk dünyasının gönlünde ölümsüzleşen böylesi bir değerimizin adının, devletimizin kanalında bu şekilde ayaklar altına alınması, büyük Türk milletine ve Türk dünyasına hakarettir. Hatta ve hatta aymazlık, densizlik, tarih bilmezliktir.Bu sebeple Köroğlu'nun Torunları olarak, Türk milletinin değerlerine yapılan bu 'itibar suikastına' tepkisiz kalmamak adına, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya bir mektup gönderdim ve derhal dizideki 'Köroğlu' karakterine son vermesini ve Bolu halkı başta olmak üzere tüm Türk dünyasından özür dilemesini istedim.Zat-i alinizin yerli ve milli duruşunu, milliyetçi duruşunu tüm dünya bilmektedir. Bu doğrultuda, her zaman şahsımıza saygı duyan, Atatürk milliyetçisi bir kardeşiniz olarak, tamamen milli duygularla sizleri de bilgilendirmeyi uygun gördüm.'iki talebimiz var'Köroğlu'nun Torunları olarak sizlerden iki talebimiz vardır. Birincisi TRT'ye gereken tepkiyi vermenizdir. Bu mektubu okuduğunuzda eminim ki; TRT'nin yapmış olduğu bu tarih bilmezliğe, bu aymazlığa ve bu büyük ayıba kayıtsız kalmayacaksınız.İkinci olarak ise, Türk milletinin vergileriyle yayın hayatını sürdüren TRT'nin yayın politikalarıyla ilgili husustur. TRT'nin artık kendine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünmekteyim. Yani bu minvalde TRT'nin eskisi gibi, yerli, milli ve tarafsız çizgisine geri dönmesini arzu ettiğimi belirterek, şahsınızın bu konuyu kamuoyunda gündeme getirmesini istirham ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, zat-i alinizin vereceği destekler için şimdiden şahsım, Bolu halkı, Türk milleti ve Türk dünyası adına teşekkür ediyor, saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum."
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trt, devlet bahçeli, tanju özcan, dizi, şikayet

Tanju Özcan'dan TRT'nin Teşkilat dizisindeki karakteri için Bahçeli'ye 'şikayet' mektubu

15:52 13.10.2021 (güncellendi: 15:58 13.10.2021)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Tanju Özcan, TRT'de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisine ‘Köroğlu’ ismiyle giren yeni karakter nedeniyle, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye mektup gönderdi.
Türkiye'de bulunan mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki Köroğlu karakteri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup gönderdi.
Köroğlu isminin dizide ‘Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan birisine verilmesine’ tepki gösteren Özcan, Bahçeli'den de iki talepte bulundu.
Özcan, Bahçeli'den söz konusu olay için TRT'ye tepki göstermesini ve TRT'nin yayın politikası konusunda uyarıda bulunmasını istedi.

‘Talebimiz TRT'ye gereken tepkiyi vermeniz’

Özcan'ın Devlet Bahçeli'ye gönderdiği mektup şöyle:
"Anadolu topraklarımızda doğup büyümüş, yiğitliği, mertliği ile Türk dünyasına nam salmış olan Köroğlu'nun adı, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde maalesef Türk düşmanlarıyla, vatan hainleriyle iş tutan biriyle aynı kefeye konulmuştur. Bu durum Köroğlu'nun Torunları olan bizleri, yani Bolu halkını ziyadesiyle üzmüştür.
Takdir edersiniz ki Köroğlu, zalime karşı mücadelesiyle tanınan, önemli bir Türk Atasıdır. Türk milletinin ve Türk dünyasının gönlünde ölümsüzleşen böylesi bir değerimizin adının, devletimizin kanalında bu şekilde ayaklar altına alınması, büyük Türk milletine ve Türk dünyasına hakarettir. Hatta ve hatta aymazlık, densizlik, tarih bilmezliktir.
Bu sebeple Köroğlu'nun Torunları olarak, Türk milletinin değerlerine yapılan bu 'itibar suikastına' tepkisiz kalmamak adına, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya bir mektup gönderdim ve derhal dizideki 'Köroğlu' karakterine son vermesini ve Bolu halkı başta olmak üzere tüm Türk dünyasından özür dilemesini istedim.
Zat-i alinizin yerli ve milli duruşunu, milliyetçi duruşunu tüm dünya bilmektedir. Bu doğrultuda, her zaman şahsımıza saygı duyan, Atatürk milliyetçisi bir kardeşiniz olarak, tamamen milli duygularla sizleri de bilgilendirmeyi uygun gördüm.

'iki talebimiz var'

Köroğlu'nun Torunları olarak sizlerden iki talebimiz vardır. Birincisi TRT'ye gereken tepkiyi vermenizdir. Bu mektubu okuduğunuzda eminim ki; TRT'nin yapmış olduğu bu tarih bilmezliğe, bu aymazlığa ve bu büyük ayıba kayıtsız kalmayacaksınız.
İkinci olarak ise, Türk milletinin vergileriyle yayın hayatını sürdüren TRT'nin yayın politikalarıyla ilgili husustur. TRT'nin artık kendine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünmekteyim. Yani bu minvalde TRT'nin eskisi gibi, yerli, milli ve tarafsız çizgisine geri dönmesini arzu ettiğimi belirterek, şahsınızın bu konuyu kamuoyunda gündeme getirmesini istirham ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, zat-i alinizin vereceği destekler için şimdiden şahsım, Bolu halkı, Türk milleti ve Türk dünyası adına teşekkür ediyor, saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum."
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