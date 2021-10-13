https://tr.sputniknews.com/20211013/thynin-afrikadaki-61-ucus-noktasi-luanda-oldu-1049795769.html

THY'nin Afrika’daki 61. uçuş noktası Luanda oldu

THY'nin Afrika’daki 61. uçuş noktası Luanda oldu

Türk Hava Yolları (THY), Afrika kıtasında tarifeli sefer düzenlediği uçuş noktalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Havalimanı'ndan bugün başlayan... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T19:44+0300

2021-10-13T19:44+0300

2021-10-13T19:44+0300

ekonomi

afrika

thy

luanda

uçak

angola

istasyon

uçuş

güzergah

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THY uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada bugün itibariyle İstanbul-Luanda tarifeli uçuşlarının başladığı, Afrika Kıtası'nda sefer düzenlenen destinasyon sayısının da 61'e çıktığı bildirildi.Luanda'ya çarşamba ve cuma olmak üzere haftada iki sefer düzenleneceği belirtilirken, seferlerin geniş gövdeli Airbus A-330 tipi uçağıyla; İstanbul- Librevil - Luanda - İstanbul hattında gerçekleştireceği kaydedildi.Açıklamada, "Atlas Okyanusu kıyısına kurulmuş olan Luanda şehri, bölgenin en önemli yönetim ve ticaret merkezi konumundadır. Doğal bir limana sahip şehirde ihraç edilen ürünler arasında kahve, pamuk, şeker, elmas ve tuz bulunmaktadır. Luanda seferi ile uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 128'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerini dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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afrika, thy, luanda, uçak, angola, istasyon, uçuş, güzergah