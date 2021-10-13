https://tr.sputniknews.com/20211013/trumptan-beni-hala-ozlemediniz-mi-mesaji-1049795397.html

Trump'tan 'Beni hala özlemediniz mi?' mesajı

Trump'tan 'Beni hala özlemediniz mi?' mesajı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın şu anki politikalarında 'başarısız' olduğunu belirterek, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklaması yaptı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T19:32+0300

2021-10-13T19:32+0300

2021-10-13T19:32+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

kovid-19

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Eski ABD Başkanı Donald Trump yazılı bir açıklama yaptı.Trump, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

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abd, joe biden, donald trump, kovid-19