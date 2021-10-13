https://tr.sputniknews.com/20211013/tugva-baskani-bir-kere-belgeleri-iceriden-almis-bu-adam-sizdirmis-yedek-yapmis-ve-ifsa-ediyor-1049780574.html
TÜGVA Başkanı: 'Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor'
TÜGVA Başkanı: 'Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor'
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, vakıfla ilgili yayınlanan belgelerin manipüle edilerek servis edildiğini ve 'FETÖ'den tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan' bir... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T13:34+0300
2021-10-13T13:34+0300
2021-10-13T13:33+0300
politika
türkiye gençlik vakfı (tügva)
fetö
enes eminoğlu
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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılarak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da yayınlanan ve tartışma konusu olan 'TÜGVA belgeleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yayınlanan belgelerin 'manipüle edildiğini' iddia eden Eminoğlu, TÜGVA'nın faaliyetlerinin hepsinin yasal olduğunu söyledi. Eminoğlu ayrıca, belgelerin yurtlarla ilgili yayınlanan kısmının ise dernek tarafından hazırlanmadığını söyledi:"Bizim hazırladığımız böyle bir liste yok, burada iddia edilen vakıf ve dernekler de suç duyurusunda bulunabilir, biz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bunları alıp servis etmek, bir operasyonun parçası olmak mesele değil, burayla ilgili bir sıkıntı, kanunsuzluk varsa bunları yayınlayan kişi suç duyurusunda bulunsun, hukuksuz bir durum varsa gereği yapılsın, biz de hukuka teslim olalım."Eminoğlu, belgelerin bir 'daha sonra tahliye edilen bir FETÖ tutuklusu' tarafından sızdırıldığını söyledi ve "FETÖ'den tutuklandı, bunun bilgisi, belgesi emniyette de var. Bunlar bu bilgileri servis etmeye çalışıyorlar, abdestimizden şüphemiz yok" dedi.Eminoğlu ayrıca, "Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" ifadelerini kullandı.TÜGVA Başkanı ayrıca, İBB ile yaşanan tahliye tartışmasına ilişkin olarak da 'İBB'nin elinde herhangi bir tahliye kararı olmadığını' söyledi.
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türkiye gençlik vakfı (tügva), fetö, enes eminoğlu
TÜGVA Başkanı: 'Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor'
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, vakıfla ilgili yayınlanan belgelerin manipüle edilerek servis edildiğini ve 'FETÖ'den tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan' bir kişi tarafından sızdırıldığını söyledi.
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılarak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da yayınlanan ve tartışma konusu olan 'TÜGVA belgeleri' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yayınlanan belgelerin 'manipüle edildiğini' iddia eden Eminoğlu, TÜGVA'nın faaliyetlerinin hepsinin yasal olduğunu söyledi.
Eminoğlu ayrıca, belgelerin yurtlarla ilgili yayınlanan kısmının ise dernek tarafından hazırlanmadığını söyledi:
"Bizim hazırladığımız böyle bir liste yok, burada iddia edilen vakıf ve dernekler de suç duyurusunda bulunabilir, biz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bunları alıp servis etmek, bir operasyonun parçası olmak mesele değil, burayla ilgili bir sıkıntı, kanunsuzluk varsa bunları yayınlayan kişi suç duyurusunda bulunsun, hukuksuz bir durum varsa gereği yapılsın, biz de hukuka teslim olalım."
Eminoğlu, belgelerin bir 'daha sonra tahliye edilen bir FETÖ tutuklusu' tarafından sızdırıldığını söyledi ve "FETÖ'den tutuklandı, bunun bilgisi, belgesi emniyette de var. Bunlar bu bilgileri servis etmeye çalışıyorlar, abdestimizden şüphemiz yok" dedi.
Eminoğlu ayrıca, "Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" ifadelerini kullandı.
TÜGVA Başkanı ayrıca, İBB ile yaşanan tahliye tartışmasına ilişkin olarak da 'İBB'nin elinde herhangi bir tahliye kararı olmadığını' söyledi.