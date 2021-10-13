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Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu
Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu
İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacak, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:42+0300
2021-10-13T16:42+0300
yaşam
ingiltere
türkiye
londra
kültür ve turizm bakanlığı
tuğra
başvuru
müzayede
interpol
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Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu belirtildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi. Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210921/konyada-tarihi-eser-niteliginde-832-obje-ele-gecirildi-1049093421.html
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ingiltere, türkiye, londra, kültür ve turizm bakanlığı, tuğra, başvuru, müzayede, interpol

Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu

16:42 13.10.2021
© DHATürkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu
Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacak, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin, 1918-1920 yıllarında İngilizler'in İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Türkiye, eser için Interpol'e başvurdu.
Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacak.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor.
Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi.
Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.
Konya'da tarihi eser operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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