https://tr.sputniknews.com/20211013/turkiye-fatih-tugrali-vakfiye-icin-interpole-basvurdu-1049788839.html

Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu

Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacak, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T16:42+0300

2021-10-13T16:42+0300

2021-10-13T16:42+0300

yaşam

ingiltere

türkiye

londra

kültür ve turizm bakanlığı

tuğra

başvuru

müzayede

interpol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049788814_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_23279081adc2558bc778d28c75613691.jpg

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu belirtildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi. Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210921/konyada-tarihi-eser-niteliginde-832-obje-ele-gecirildi-1049093421.html

ingiltere

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, türkiye, londra, kültür ve turizm bakanlığı, tuğra, başvuru, müzayede, interpol