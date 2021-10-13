KORONAVİRÜS
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Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi, 236 can kaybı yaşandı
20:45 13.10.2021 (güncellendi: 20:50 13.10.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgına ilişkin son verileri sosyal medyadan paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:
"31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız."
31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız. pic.twitter.com/fxGx3WNXEP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021