https://tr.sputniknews.com/20211013/vergi-mahkemesi-hakimi-evinde-olu-bulundu-1049769098.html

Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan hakim evinde ölü bulundu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T03:21+0300

2021-10-13T03:21+0300

2021-10-13T03:21+0300

türkiye

hakim

vergi

ölü

aydın tuncalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049769069_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_747c3dc7fcc2fcb201bf8b8dac44cdf4.jpg

Aydın'da, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden vergi mahkemesi hakimi 53 yaşındaki Aydın Tuncalı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Çilingir yardımıyla girilen evde, Tuncalı'nın hareketsiz şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan incelemede hakimin hayatını kaybettiği belirlendi.Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakim, vergi, ölü, aydın tuncalı