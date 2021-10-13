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https://tr.sputniknews.com/20211013/vergi-mahkemesi-hakimi-evinde-olu-bulundu-1049769098.html
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Aydın'da yalnız yaşayan hakim evinde ölü bulundu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T03:21+0300
2021-10-13T03:21+0300
2021-10-13T03:21+0300
türkiye
hakim
vergi
ölü
aydın tuncalı
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Aydın'da, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden vergi mahkemesi hakimi 53 yaşındaki Aydın Tuncalı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Çilingir yardımıyla girilen evde, Tuncalı'nın hareketsiz şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan incelemede hakimin hayatını kaybettiği belirlendi.Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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hakim, vergi, ölü, aydın tuncalı
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Aydın'da yalnız yaşayan hakim evinde ölü bulundu.
Aydın'da, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden vergi mahkemesi hakimi 53 yaşındaki Aydın Tuncalı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen evde, Tuncalı'nın hareketsiz şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan incelemede hakimin hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.