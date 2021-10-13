https://tr.sputniknews.com/20211013/yaklasik-5-metrelik-su-kuyusuna-dusen-inek-kurtarildi-1049768272.html

Yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

itfaiye ekipleri

kuyu

inek

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Otluk alanda otlayan bir inek henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metrelik su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kuyuya inerek ineği vince bağladı.Vinç yardımıyla yukarıya çekilip kuyudan çıkartılan inek sahibine teslim edildi.

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itfaiye ekipleri, kuyu, inek