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https://tr.sputniknews.com/20211013/yargitay-cumhuriyet-bassavciligi-kadir-sekere-verilen-cezanin-bozulmasini-istedi-1049785293.html
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:29+0300
2021-10-13T15:30+0300
türkiye
kadir şeker
yargıtay
kadın cinayeti
kadına şiddet
itiraz
mahkeme
yüksek mahkeme
dava
karar
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Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.Savcılık ve avukatlar karara itiraz ettiCumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatları tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker'in bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtilerek, mahkeme meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaada sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak Kadir Şeker’in beraatine, tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. Öldürülen Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.Mahkeme itirazları reddetti, dosyayı Yargıtay'a gönderdiKonya Bölge Adliye Mahkemesi 1 Ceza Dairesi'de itirazları reddedip, dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Şeker'in avukatı Emrah Daylan, kararı itiraz edeceklerini belirterek, ''Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve bizim hapis cezasındaki indirim talebimizi reddetti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Biz de karar itiraz edeceğiz'" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210415/kadir-seker-dosyasi-yargitaya-gonderildi-1044281208.html
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kadir şeker, yargıtay, kadın cinayeti, kadına şiddet, itiraz, mahkeme, yüksek mahkeme, dava, karar, mahkeme kararı, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

15:29 13.10.2021 (güncellendi: 15:30 13.10.2021)
© DHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.
Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.
Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

Savcılık ve avukatlar karara itiraz etti

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu.
Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatları tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker'in bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtilerek, mahkeme meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaada sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak Kadir Şeker’in beraatine, tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. Öldürülen Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2021
DÜNYA
Kadir Şeker dosyası Yargıtay'a gönderildi
15 Nisan, 16:37

Mahkeme itirazları reddetti, dosyayı Yargıtay'a gönderdi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1 Ceza Dairesi'de itirazları reddedip, dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Şeker'in avukatı Emrah Daylan, kararı itiraz edeceklerini belirterek, ''Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve bizim hapis cezasındaki indirim talebimizi reddetti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Biz de karar itiraz edeceğiz'" dedi.
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