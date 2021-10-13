https://tr.sputniknews.com/20211013/yargitay-cumhuriyet-bassavciligi-kadir-sekere-verilen-cezanin-bozulmasini-istedi-1049785293.html

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T15:29+0300

2021-10-13T15:29+0300

2021-10-13T15:30+0300

türkiye

kadir şeker

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karar

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Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.Savcılık ve avukatlar karara itiraz ettiCumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatları tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker'in bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtilerek, mahkeme meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaada sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak Kadir Şeker’in beraatine, tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. Öldürülen Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.Mahkeme itirazları reddetti, dosyayı Yargıtay'a gönderdiKonya Bölge Adliye Mahkemesi 1 Ceza Dairesi'de itirazları reddedip, dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Şeker'in avukatı Emrah Daylan, kararı itiraz edeceklerini belirterek, ''Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve bizim hapis cezasındaki indirim talebimizi reddetti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Biz de karar itiraz edeceğiz'" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210415/kadir-seker-dosyasi-yargitaya-gonderildi-1044281208.html

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