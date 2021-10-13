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YouTube'a erişim sorunu
YouTube'a erişim sorunu
Video paylaşım platformu YouTube'a erişimde sorun yaşandığı bildirildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:51+0300
2021-10-13T12:51+0300
2021-10-13T12:54+0300
yaşam
abd
meksika
tayvan
erişim sorunu
youtube
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Dünyadaki internet kullanıcılarının çöken siteleri bildirdiği Downdetector, kullanıcıların YouTube'a erişmede sorun yaşandığını bildirdiklerini aktardı.Yaygın olarak bildirilen sorunların, platformun internet sitesine erişim, ana sayfadaki videolar ve sunucu bağlantısı ile ilgili olduğu belirtildi.Downdetector, şu an itibariyle bildirimlerin ABD, Meksika ve Tayvan'dan geldiği bilgisini paylaştı.Geçen hafta boyunca sosyal paylaşım platformu Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/instagram-coktu-1049658163.html
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abd, meksika, tayvan, erişim sorunu, youtube
YouTube'a erişim sorunu 12:51 13.10.2021 (güncellendi: 12:54 13.10.2021)
Video paylaşım platformu YouTube'a erişimde sorun yaşandığı bildirildi.
Dünyadaki internet kullanıcılarının çöken siteleri bildirdiği Downdetector, kullanıcıların
YouTube'a erişmede sorun yaşandığını bildirdiklerini aktardı.
Yaygın olarak bildirilen sorunların, platformun internet sitesine erişim, ana sayfadaki videolar ve sunucu bağlantısı ile ilgili olduğu belirtildi.
Downdetector, şu an itibariyle bildirimlerin
ABD, Meksika ve Tayvan'dan geldiği bilgisini paylaştı.
Geçen hafta boyunca sosyal paylaşım platformu Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmıştı.