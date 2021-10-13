https://tr.sputniknews.com/20211013/youtubea-erisim-sorunu-1049778775.html

YouTube'a erişim sorunu

YouTube'a erişim sorunu

Video paylaşım platformu YouTube'a erişimde sorun yaşandığı bildirildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T12:51+0300

2021-10-13T12:51+0300

2021-10-13T12:54+0300

yaşam

abd

meksika

tayvan

erişim sorunu

youtube

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Dünyadaki internet kullanıcılarının çöken siteleri bildirdiği Downdetector, kullanıcıların YouTube'a erişmede sorun yaşandığını bildirdiklerini aktardı.Yaygın olarak bildirilen sorunların, platformun internet sitesine erişim, ana sayfadaki videolar ve sunucu bağlantısı ile ilgili olduğu belirtildi.Downdetector, şu an itibariyle bildirimlerin ABD, Meksika ve Tayvan'dan geldiği bilgisini paylaştı.Geçen hafta boyunca sosyal paylaşım platformu Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211008/instagram-coktu-1049658163.html

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abd, meksika, tayvan, erişim sorunu, youtube