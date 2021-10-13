https://tr.sputniknews.com/20211013/zonguldakta-siddetli-firtina-nedeniyle-bir-apartmanin-terasinin-catisi-uctu-1049769887.html

Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu

Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay çevrede bulunan bir kişi tarafından... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T05:15+0300

2021-10-13T05:15+0300

2021-10-13T05:18+0300

türkiye

meteoroloji

fırtına

çatı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu.Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.

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2021

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meteoroloji, fırtına, çatı