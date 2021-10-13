Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211013/zonguldakta-siddetli-firtina-nedeniyle-bir-apartmanin-terasinin-catisi-uctu-1049769887.html
Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu
Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay çevrede bulunan bir kişi tarafından... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T05:15+0300
2021-10-13T05:15+0300
2021-10-13T05:18+0300
türkiye
meteoroloji
fırtına
çatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049769862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f49a815063119780ad460cf4b586751c.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu.Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049769862_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d9e36dc6400676593f2c930d0f710c7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, fırtına, çatı
Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu 05:15 13.10.2021 (güncellendi: 05:18 13.10.2021)
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saatte kuvveti
75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu.
Uyarı sonrası
Alaplı
ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı
havalanarak binanın önüne uçtu.
Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.