18 yıllık eşini öldüren Bülent Cenikli'ye indirimsiz müebbet hapis

Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi 39 yaşındaki Ayşe Cenikli'yi apartman girişinde tabanca ile öldüren 44 yaşındaki Bülent Cenikli, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.'Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım'Bugün gerçekleşen duruşmada savunma yapan Cenikli, “Eşim ikiyüzlü biriymiş ve ikili oynamış. Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım, kötü söz söylemedim, onu çok seviyordum. Eşimi tasarlayarak kasten öldürmedim” dedi.Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Bülent Cenikli’ye 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.'Diğer mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum'Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayşe Cenikli'nin ağabeyi Zafer Şahin, “Avukatımız Cansu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerekli delilleri en kısa zamanda toparlayıp, sanığın en ağır cezayı almasını sağladı. Bu mahkemenin, Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum” diye konuştu.Avukat Cansu Muzaça ise şunları söyledi:
Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi apartman girişinde tabanca ile öldüren Bülent Cenikli, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi 39 yaşındaki Ayşe Cenikli'yi apartman girişinde tabanca ile öldüren 44 yaşındaki Bülent Cenikli, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
'Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım'
Bugün gerçekleşen duruşmada savunma yapan Cenikli, “Eşim ikiyüzlü biriymiş ve ikili oynamış. Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım, kötü söz söylemedim, onu çok seviyordum. Eşimi tasarlayarak kasten öldürmedim” dedi.
Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Bülent Cenikli’ye 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.
'Diğer mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum'
Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayşe Cenikli'nin ağabeyi Zafer Şahin, “Avukatımız Cansu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerekli delilleri en kısa zamanda toparlayıp, sanığın en ağır cezayı almasını sağladı. Bu mahkemenin, Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum” diye konuştu.
Avukat Cansu Muzaça ise şunları söyledi:
“Duruşma 14 Ekim'e ertelenmişti ve bugün asıl heyetle beraber duruşma yapıldı. Dosyada herhangi bir eksiklik kalmadı, bütün deliller toplandığı için 2'nci celse olmasına rağmen dosyamız karara çıktı. Adalete olan inancımız bizi yanıltmadı. Bugün sanık Bülent Cenikli, ‘eşine karşı tasarlayarak kasten öldürmeden’ herhangi bir haksız tahrik indirimi ve iyi hali indirimi olmaksızın en üst sınırdan ceza aldı. Cezanın miktarı daha sonra mahkemenin yazacağı gerekçeli kararda açıklanacak. Herhangi bir iyi hal indirimi ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması bir nebze olsun toplumda adalete olan güvenci tazeledi. Bütün kadınları etkileyen bir karar olduğunu söyleyebiliriz.”