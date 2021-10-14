https://tr.sputniknews.com/20211014/18-yillik-esini-olduren-bulent-cenikliye-indirimsiz-muebbet-hapis--1049827800.html

18 yıllık eşini öldüren Bülent Cenikli'ye indirimsiz müebbet hapis

18 yıllık eşini öldüren Bülent Cenikli'ye indirimsiz müebbet hapis

Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi apartman girişinde tabanca ile öldüren Bülent Cenikli, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T18:26+0300

2021-10-14T18:26+0300

2021-10-14T18:28+0300

türkiye

kadına şiddet

kadın hakları

müebbet hapis cezası

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Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi 39 yaşındaki Ayşe Cenikli'yi apartman girişinde tabanca ile öldüren 44 yaşındaki Bülent Cenikli, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.'Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım'Bugün gerçekleşen duruşmada savunma yapan Cenikli, “Eşim ikiyüzlü biriymiş ve ikili oynamış. Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım, kötü söz söylemedim, onu çok seviyordum. Eşimi tasarlayarak kasten öldürmedim” dedi.Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Bülent Cenikli’ye 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.'Diğer mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum'Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayşe Cenikli'nin ağabeyi Zafer Şahin, “Avukatımız Cansu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerekli delilleri en kısa zamanda toparlayıp, sanığın en ağır cezayı almasını sağladı. Bu mahkemenin, Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum” diye konuştu.Avukat Cansu Muzaça ise şunları söyledi:

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kadına şiddet, kadın hakları, müebbet hapis cezası