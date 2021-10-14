https://tr.sputniknews.com/20211014/4-milletvekilinin-dokunulmazlik-fezlekeleri-mecliste-1049820443.html

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

TBMM'ye dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu. Fezlekelerin 2'si HDP, 1'i CHP, 1'i de Türkiye İşçi Partili... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:59+0300

2021-10-14T14:59+0300

2021-10-14T15:04+0300

politika

tbmm

fezleke

dokunulmazlık

ahmet şık

ali mahir başarır

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Yeni yasama yılında 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 4 yeni fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.Fezlekelerin ikisi, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Hüseyin Kaçmaz'a ait. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık hakkında da fezleke düzenlendi.Dosyalar Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

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tbmm, fezleke, dokunulmazlık, ahmet şık, ali mahir başarır