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https://tr.sputniknews.com/20211014/4-milletvekilinin-dokunulmazlik-fezlekeleri-mecliste-1049820443.html
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
TBMM'ye dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu. Fezlekelerin 2'si HDP, 1'i CHP, 1'i de Türkiye İşçi Partili... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T14:59+0300
2021-10-14T14:59+0300
2021-10-14T15:04+0300
politika
tbmm
fezleke
dokunulmazlık
ahmet şık
ali mahir başarır
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Yeni yasama yılında 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 4 yeni fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.Fezlekelerin ikisi, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Hüseyin Kaçmaz'a ait. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık hakkında da fezleke düzenlendi.Dosyalar Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.
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tbmm, fezleke, dokunulmazlık, ahmet şık, ali mahir başarır
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te 14:59 14.10.2021 (güncellendi: 15:04 14.10.2021)
TBMM'ye dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu. Fezlekelerin 2'si HDP, 1'i CHP, 1'i de Türkiye İşçi Partili milletvekillerine ait.
Yeni yasama yılında 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 4 yeni fezleke,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.
Fezlekelerin ikisi, HDP milletvekilleri
Garo Paylan ve Hüseyin Kaçmaz'a ait. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık hakkında da fezleke düzenlendi.
Dosyalar
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.