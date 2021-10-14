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https://tr.sputniknews.com/20211014/84-yasindaki-milyoner-cocuk-pornografisi-bulundurmaktan-14-ay-hapse-mahkum-oldu-1049816928.html
84 yaşındaki milyoner, çocuk pornografisi bulundurmaktan 14 ay hapse mahkum oldu
84 yaşındaki milyoner, çocuk pornografisi bulundurmaktan 14 ay hapse mahkum oldu
Yeni Zelanda'nın tanınmış iş insanlarından Ron Brierley, Avustralya’da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:38+0300
2021-10-14T13:39+0300
yaşam
video
asya
yeni zelanda
porno
cinsel istismar
mahkeme
ceza
çocuk pornosu
milyoner
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Yeni Zelanda'nın ilk 100 zengini arasında gösterilen 84 yaşındaki Brierley, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde on binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.Yargıç Sarah Huggett, Brierley’in avukatlarının hapis cezasına yerine toplum hizmetiyle cezalandırması önerisini reddederek toplum içinde çekilecek cezanın yetersiz olacağını vurguladı. Huggett, iş insanı Brierley'e 14 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.Aynı mahkemede Nisan 2021’de hakkındaki suçlamaları kabul ettikten sonra karar duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakılan Brierley, 7 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye başvurabilecek.Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan 2019 yılının sonlarında tatil için Fiji'ye gitmeye çalışırken polis tarafından durdurulan Brierley’in, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde ve Sidney’in Point Piper semtindeki evinde yapılan aramalarda, çocuk pornosu içerikli 46 bin 794 dosya ele geçirilmişti.Ergenlik öncesi kızlara ömür boyu takıntısı olduğunu itiraf eden Brierley’in topladığı görüntülerde yer alan çocukların çoğunluğu 11-12 yaş gurubundan oluşsa da diğer çocukların 4-15 yaşlarında olduğu mahkemede ortaya çıkmıştı.Brierley Investments şirketini 1961'de kurduktan sonra Yeni Zelanda'nın en büyük şirketlerinden biri haline getiren ve topluma verdiği hizmetlerinden dolayı 1988’de şövalye ilan edilen Brierley, suçunu itiraf etmesinin ardından bu unvanı elinden alınmıştı.Yeni Zelanda'da iş haberleri ve analizleri konusunda incemeler yapan National Business Review, Brierley'i, tahmini 220 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 154 milyon ABD doları) servetiyle ülkenin en zengin 100 kişisi arasında gösteriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/kanadali-papaz-cocuk-pornografisi-sucundan-hapse-mahkum-oldu-1049807553.html
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video, asya, yeni zelanda, porno, cinsel istismar, mahkeme, ceza, çocuk pornosu, milyoner, hapis, çocuk pornografisi

84 yaşındaki milyoner, çocuk pornografisi bulundurmaktan 14 ay hapse mahkum oldu

13:38 14.10.2021 (güncellendi: 13:39 14.10.2021)
© AP Photo84 yaşındaki milyoner, çocuk pornografisi bulundurmaktan 14 ay hapse mahkum oldu
84 yaşındaki milyoner, çocuk pornografisi bulundurmaktan 14 ay hapse mahkum oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AP Photo
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Yeni Zelanda'nın tanınmış iş insanlarından Ron Brierley, Avustralya’da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda'nın ilk 100 zengini arasında gösterilen 84 yaşındaki Brierley, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde on binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Yargıç Sarah Huggett, Brierley’in avukatlarının hapis cezasına yerine toplum hizmetiyle cezalandırması önerisini reddederek toplum içinde çekilecek cezanın yetersiz olacağını vurguladı. Huggett, iş insanı Brierley'e 14 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Aynı mahkemede Nisan 2021’de hakkındaki suçlamaları kabul ettikten sonra karar duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakılan Brierley, 7 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye başvurabilecek.
Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan 2019 yılının sonlarında tatil için Fiji'ye gitmeye çalışırken polis tarafından durdurulan Brierley’in, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde ve Sidney’in Point Piper semtindeki evinde yapılan aramalarda, çocuk pornosu içerikli 46 bin 794 dosya ele geçirilmişti.
Ergenlik öncesi kızlara ömür boyu takıntısı olduğunu itiraf eden Brierley’in topladığı görüntülerde yer alan çocukların çoğunluğu 11-12 yaş gurubundan oluşsa da diğer çocukların 4-15 yaşlarında olduğu mahkemede ortaya çıkmıştı.
Brierley Investments şirketini 1961'de kurduktan sonra Yeni Zelanda'nın en büyük şirketlerinden biri haline getiren ve topluma verdiği hizmetlerinden dolayı 1988’de şövalye ilan edilen Brierley, suçunu itiraf etmesinin ardından bu unvanı elinden alınmıştı.
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Kanadalı papaz çocuk pornografisi suçundan hapse mahkum oldu
07:55
Yeni Zelanda'da iş haberleri ve analizleri konusunda incemeler yapan National Business Review, Brierley'i, tahmini 220 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 154 milyon ABD doları) servetiyle ülkenin en zengin 100 kişisi arasında gösteriyor.
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