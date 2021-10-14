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ABD ordusu başpiskoposu, Katolik askerlerin koronavirüs aşısına zorlanmamasını istedi
ABD ordusu başpiskoposu, Katolik askerlerin koronavirüs aşısına zorlanmamasını istedi
ABD Silahlı Kuvvetler Başpiskoposu Timothy P. Broglio, Katolik askerlerin dini gerekçeler ve vicdani ret temelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T02:50+0300
2021-10-14T02:50+0300
koronavirüs
abd
katolik kilisesi
başpiskopos
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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ABD ordusunda, aşının zorunlu kılınması bir süredir tartışmalara neden olurken, Silahlı Kuvvetler Başpiskoposu Brogilo aşı olmayı reddeden askerleri destekleyen bir bildirdi yayınladı.Başpiskopos Broglio'nun son açıklaması, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un herkese aşı tavsiyesi yaptığı açıklamasından kısmen ayrılmasıyla dikkati çekti.Daha önce ABD ordusunun aşıyı zorunlu kılan emrini destekleyen Başpiskopos Brogilo, bu sefer bildirisinde dini gerekçelerle aşı olmak istemeyen ABD askerlerini desteklediğini açıkladı.Vatikan'ın fıkhi meselelerini ele alan İnanç Doktrini Cemaatinin, başka seçenek olmadığı takdirde Katoliklerin ölü cenin dokusundan türetilen aşıları yaptırmasına izin veren fetvasına da atıfta bulunan, başpiskopos şu ifadeleri kullandı:Bir fetvanın inancın önüne geçemeyeceğine dikkat çeken Brogilo, "Vicdanının kutsiyetine halel getirecekse, hiç kimse Kovid-19 aşısı olmaya zorlanmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.'Aşılar ölü ceninden türetilen bir hücre dizisi ile test edililiyor ve bu şeytani işlerle ilişkili' iddiasıPfizer ve Moderna aşılarının ölü ceninden türetilen bir hücre dizisi ile test edildiğini ve bunun "şeytani işlerle ilişkili" olduğunu iddia eden Brogilo, Johnson &amp; Johnson aşısının tamamen ölü cenin kaynaklı hücrelerle test edildiğini, geliştirildiğini, üretildiğini ve bu aşının daha sorunlu olduğunu ileri sürdü.Brogilo, "Mevcut bir tek aşı olsaydı, ahlaki olarak izin verilebilirdi, ancak inançlı Katolikler ahlaki olarak daha kabul edilebilir bir tedavi yöntemi tercih ettiğini ifade edebilmeliler" ifadelerine yer verdi.Kürtaja katı bir şekilde karşı olan Katolikler, Kovid-19 aşısının kürtajdan elde edilen ölü cenin üzerinden test edildiği ve üretildiği iddialarından dolayı bu aşıya karşı çıkıyor. İnanç Doktrini Cemaati Aralık 2020'de Kovid-19 aşısı konusunda kardinallerin ve Katolik gruplarının farklı ve hatta çelişkili görüşleri olduğunu bildirmişti. Cemaat, son olarak konuyu Papa Francis'in incelemesinin ardından son söz olarak aşının dinen sorun oluşturmayacağını açıklamıştı.1985 yılında kilise tarafından oluşturulan Silahlı Kuvvetler Başpiskoposluğu, 220 tesiste 1,8 milyon asker ve ailelerinin sorumluluğunu üstleniyor. Broglio, 2007 yılında Papa Benedict XVI tarafından bu göreve atanmıştı.ABD Savunma Bakanlığının verilerine göre, ordunun yüzde 96'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı almış durumda ancak başta Kara ve Hava Kuvvetlerinde on binlerce askerin halen aşı olmak istemediği ifade ediliyor.Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, daha önce yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısının yaptırılmasını tavsiye etmiş ve kendisine de aşı yapıldığını belirtmişti.Papa Franciscus, 9 Ocak'ta TG5 kanalında yayınlanan röportajında, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
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abd, katolik kilisesi, başpiskopos, koronavirüs, koronavirüs aşısı

ABD ordusu başpiskoposu, Katolik askerlerin koronavirüs aşısına zorlanmamasını istedi

02:50 14.10.2021
© AFP 2021Irak - ABD askerleri
Irak - ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021
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ABD Silahlı Kuvvetler Başpiskoposu Timothy P. Broglio, Katolik askerlerin dini gerekçeler ve vicdani ret temelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını reddetmelerine izin verilmesi gerektiğini açıkladı.
ABD ordusunda, aşının zorunlu kılınması bir süredir tartışmalara neden olurken, Silahlı Kuvvetler Başpiskoposu Brogilo aşı olmayı reddeden askerleri destekleyen bir bildirdi yayınladı.
Başpiskopos Broglio'nun son açıklaması, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un herkese aşı tavsiyesi yaptığı açıklamasından kısmen ayrılmasıyla dikkati çekti.
Daha önce ABD ordusunun aşıyı zorunlu kılan emrini destekleyen Başpiskopos Brogilo, bu sefer bildirisinde dini gerekçelerle aşı olmak istemeyen ABD askerlerini desteklediğini açıkladı.
Vatikan'ın fıkhi meselelerini ele alan İnanç Doktrini Cemaatinin, başka seçenek olmadığı takdirde Katoliklerin ölü cenin dokusundan türetilen aşıları yaptırmasına izin veren fetvasına da atıfta bulunan, başpiskopos şu ifadeleri kullandı:
"ABD Savunma Bakanı, 24 Ağustos'ta tüm ordu için Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi. O zamandan bu yana, bazı askerler aşı olmayı reddetmiş ve Dini Özgürlüğün Restorasyonu Yasası üzerinden fetva talebinde bulunmuştur. Bu durum, aşı için ahlaki olarak verilen cevazın, bir bireyin içtenlikle aşının imanına halel getireceğine yönelik inancının önüne geçip geçemeyeceği sorusunu gündeme getirmektedir."
Bir fetvanın inancın önüne geçemeyeceğine dikkat çeken Brogilo, "Vicdanının kutsiyetine halel getirecekse, hiç kimse Kovid-19 aşısı olmaya zorlanmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'Aşılar ölü ceninden türetilen bir hücre dizisi ile test edililiyor ve bu şeytani işlerle ilişkili' iddiası

Pfizer ve Moderna aşılarının ölü ceninden türetilen bir hücre dizisi ile test edildiğini ve bunun "şeytani işlerle ilişkili" olduğunu iddia eden Brogilo, Johnson & Johnson aşısının tamamen ölü cenin kaynaklı hücrelerle test edildiğini, geliştirildiğini, üretildiğini ve bu aşının daha sorunlu olduğunu ileri sürdü.
Brogilo, "Mevcut bir tek aşı olsaydı, ahlaki olarak izin verilebilirdi, ancak inançlı Katolikler ahlaki olarak daha kabul edilebilir bir tedavi yöntemi tercih ettiğini ifade edebilmeliler" ifadelerine yer verdi.
Kürtaja katı bir şekilde karşı olan Katolikler, Kovid-19 aşısının kürtajdan elde edilen ölü cenin üzerinden test edildiği ve üretildiği iddialarından dolayı bu aşıya karşı çıkıyor. İnanç Doktrini Cemaati Aralık 2020'de Kovid-19 aşısı konusunda kardinallerin ve Katolik gruplarının farklı ve hatta çelişkili görüşleri olduğunu bildirmişti. Cemaat, son olarak konuyu Papa Francis'in incelemesinin ardından son söz olarak aşının dinen sorun oluşturmayacağını açıklamıştı.
1985 yılında kilise tarafından oluşturulan Silahlı Kuvvetler Başpiskoposluğu, 220 tesiste 1,8 milyon asker ve ailelerinin sorumluluğunu üstleniyor. Broglio, 2007 yılında Papa Benedict XVI tarafından bu göreve atanmıştı.
ABD Savunma Bakanlığının verilerine göre, ordunun yüzde 96'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı almış durumda ancak başta Kara ve Hava Kuvvetlerinde on binlerce askerin halen aşı olmak istemediği ifade ediliyor.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, daha önce yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısının yaptırılmasını tavsiye etmiş ve kendisine de aşı yapıldığını belirtmişti.
Papa Franciscus, 9 Ocak'ta TG5 kanalında yayınlanan röportajında, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
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