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ABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu
ABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu
ABD'nin Denver kentindeki havaalanında bir kadın, çıplak halde gezerek insanlara 'Nerelisin?' sorusunu sordu. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T09:50+0300
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yaşam
colorado
polis
denver
çıplak
havaalanı
sağlık sorunu
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ABD'nn Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda yolcular, çıplak gezerek kendilerine sorular soran bir kadınla karşılaştı.CBS 4 Denver'in aktardığına göre kimliği belirsiz kadın, 19 Eylül günü, yerel saatle sabah 05.00 sıralarında A-37 Kapısı yakınlarında çırılçıplak vaziyette görüldü.Polisler gelmeden önce kadın, insanlara 'Nasılsın?', 'Nerelisin?' şeklinde sorular yöneltti.Sonrasında kadının gülerken üzerini battaniye ile örtmeye çalıştığı fark edildi.Polis, kadının sağlık sorunun olduğu bilgisini paylaştı.Bununla beraber kadının alkollü olduğunu belirten polis, kadına müdahale ederek sağlık görevlilerine teslim etti.Kadının ambulansla kentteki üniversite hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
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colorado, polis, denver, çıplak, havaalanı, sağlık sorunu

ABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu

09:50 14.10.2021
© Fotoğraf : CBS 4 DenverABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu
ABD'de bir kadın havaalanında çıplak gezerek insanlara 'Nerelisin?' diye sordu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : CBS 4 Denver
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ABD'nin Denver kentindeki havaalanında bir kadın, çıplak halde gezerek insanlara 'Nerelisin?' sorusunu sordu.
ABD'nn Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda yolcular, çıplak gezerek kendilerine sorular soran bir kadınla karşılaştı.
CBS 4 Denver'in aktardığına göre kimliği belirsiz kadın, 19 Eylül günü, yerel saatle sabah 05.00 sıralarında A-37 Kapısı yakınlarında çırılçıplak vaziyette görüldü.
Polisler gelmeden önce kadın, insanlara 'Nasılsın?', 'Nerelisin?' şeklinde sorular yöneltti.
Sonrasında kadının gülerken üzerini battaniye ile örtmeye çalıştığı fark edildi.
Polis, kadının sağlık sorunun olduğu bilgisini paylaştı.
Bununla beraber kadının alkollü olduğunu belirten polis, kadına müdahale ederek sağlık görevlilerine teslim etti.
Kadının ambulansla kentteki üniversite hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
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