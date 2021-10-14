https://tr.sputniknews.com/20211014/abdde-robot-kopege-sniper-silahi-monte-edildi-1049825772.html

ABD'de robot köpeğe sniper silahı monte edildi

ABD'de robot köpeğe sniper silahı monte edildi

ABD'de bir robot köpeğe keskin nişancı silahı takıldı. Savaş fuarında tanıtılan robotun sniper silahının insansız araçlar için özel tasarlandığı belirtildi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T17:20+0300

2021-10-14T17:20+0300

2021-10-14T17:20+0300

savunma

köpek

robot

sniper

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ABD ordusuyla işbirliği yapan iki firma S.W.O.R.D. International ve Ghost Robotics, robot köpeğe silah monte etti.Q-UGV ismi verilen robot, Washington, D.C.'de düzenlenen savaş fuarında sergilendi. Şirketlerin internet sitesine yer alan bilgide 'durdurulamaz' olduğu belirtilen robotun, düşse bile anında tekrar ayağa kalkabildiği belirtiliyor. S.W.O.R.D.'a göre, robot yapay zekayla çalışmıyor, insansız araçlar için özel tasarlanan SPUR isimli silah uzaktan kontrol ediliyor. Robota takılan gece görüş sensörü bulunan sniper silahı ise 1.200 metreye kadar ateş edebiliyor.

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2021

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köpek, robot, sniper