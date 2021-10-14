https://tr.sputniknews.com/20211014/ak-partili-kurtulmus-siyasi-suikastlerin-onlenmesi-bir-vatandaslik-gorevidir-1049831842.html

AK Partili Kurtulmuş: Siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir

AK Partili Kurtulmuş: Siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmak için muhalefetten bazılarının ve ne yazık ki Türkiye'nin en çok oy alan... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T20:41+0300

2021-10-14T20:41+0300

2021-10-14T20:51+0300

politika

numan kurtulmuş

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K Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'siyasi cinayetler' işleneceği yönündeki iddialara ilişkin, "Son günlerde Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmak için muhalefetten bazılarının ve ne yazık ki Türkiye'nin en çok oy alan ikinci partisinin genel başkanı, bir siyasi suikastlerdir tutturmuş gidiyor. Arkadaş; herhangi bir bilgin veya belgen varsa siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir." dedi.Kurtulmuş, Mardin'deki temasları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Burada konuşan Kurtulmuş, 2023 seçimlerinin önemine işaret etti.Kurtulmuş, "Faili meçhul cinayetlerden, yol kesip adam kaçırmalara, şehirlerin içerisinde insanların malına mülküne çökülmesine iktidarımızda fırsat vermedik. Yolların çevrildiğini, insanların bir şekilde dağa kaçırıldığı haberlerini çok duymuşuzdur. AK Parti iktidarlarından önceki Türkiye'nin bu karanlık savruluşuna Allah'ın izniyle bir daha Türkiye geri dönmeyecek, geri döndürülmeyecektir." diye konuştu.AK Parti olarak bölge halklarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını arzu ettiklerini, bu coğrafyanın halklarının birbirlerinden ayrılmasına asla rıza göstermeyeceklerini dile getiren Kurtulmuş, bunun için kullanılan tüm karanlık yolların hepsine karşı mücadele edeceklerini kaydetti.Kurtulmuş, "Bunu çok yaşamış ve faturasını ödemiş bir milletin çocukları olarak konuşuyoruz. Son günlerde Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmak için muhalefetten bazılarının ve ne yazık ki Türkiye'nin en çok oy alan ikinci partisinin genel başkanı, bir siyasi suikastlerdir tutturmuş gidiyor. Arkadaş; herhangi bir bilgin veya belgen varsa siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, umarım tanık olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 'Gel ne biliyorsan söyle.' diye çağıracaklardır." şeklinde konuştu.

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numan kurtulmuş