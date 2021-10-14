AK Partili Kurtulmuş: Terör örgütlerine silah verilmesin, iki hafta sonra hiçbiri kalmaz

"Bizim amacımız ise daha fazla bütünleştirmektir. Daha fazla bu coğrafyanın nimetlerinden bütün halkların istifade edebileceği bir ortamı sağlamaktır. Bunun için bölge halklarının tamamının geleceği barıştan, esenlikten, kardeşlikten, kalkınmadan ve dayanışmadan geçiyor. Bunu sadece 84 milyon vatandaşı olmaktan onur duyduğumuz bu ülkenin vatandaşları için söylemiyorum. Bu söylediklerimin tamamını bölge halklarındaki bütün kardeşlerimiz için söylüyorum. Irak’taki, Suriye’deki, Kürt, Türkmen, Arap, Sünni, Şii kardeşlerimiz için de diğer din mensubu olan coğrafyamızın ortakları için de bunları söylüyorum. Bu coğrafyada insanların tamamının geleceği, ırkların tamamının geleceği, mezheplerin tamamının geleceği dostluktan, kardeşlikten, ittifaktan ve dayanışmadan geçiyor. Her kim ayrılık söylüyorsa, her kim bu bölgede birtakım grupların biri birinden ayrılmasının peşinden koşuyor bilerek veya bilmeden bu işe alet oluyorsa bilin ki bölge halklarının hayrına hiçbir şey söylemiyor. Çünkü biliyoruz ki, Türk’ün kaderi, Kürt’ün kaderinden ayrı değildir. Çünkü biliyoruz ki Arap’ın kaderi, Kürt’ün kaderinden ayrı değildir. Çünkü biliyoruz ki, Sünni'nin kaderi Şii’nin kaderinden ayrı değildir. Çünkü bizim derdimiz birliktir, bizim derdimiz beraberliktir, kardeşliktir, insanlıktır. İnsanların yaradılışından eşitliğidir. Bu istikamette yürüyeceğiz. Bunu yaparken de bu ülkede bu coğrafyada güçlü olacağız. İki ayağımız da sağlam basacak."