https://tr.sputniknews.com/20211014/alman-yetkili-rusya-gaz-fiyatlarindaki-artisin-sorumlusu-degil-1049833958.html

Alman yetkili: Rusya, gaz fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil

Alman yetkili: Rusya, gaz fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil

Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi İcra Direktörü Harms, Rusya'nın Avrupa'daki gaz fiyatlarında meydana gelen artışın sorumlusu olamayacağını belirtti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T22:21+0300

2021-10-14T22:21+0300

2021-10-14T22:28+0300

rusya

doğalgaz

dünya

kuzey akım 2

almanya

gazprom

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Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi İcra Direktörü Michael Harms, Rus RBK televizyonuna demecinde Rusya'nın Avrupa'daki gaz fiyatlarında meydana gelen artışın sorumlusu olamayacağını belirtti.İlgili soru karşısında Harms, “Bunun doğruyu yansıtmadığı kanısındayım. Asya'da ve sıvılaştırılmış gaz başta olmak üzere genel enerji kaynakları tüketiminde güçlü artış dahil, bir takım küresel eğilimler söz konusu. Şu anda Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz hiç tedarik edilmiyor. Bunun dışında hem Avrupa'da, hem de Rusya'da gaz depolama tesislerinin boşalmasına neden olan nispeten soğuk bir kış yaşandı” diye konuştu.Rusya'nın Kuzey Akım 2 gaz boru hattının işletmeye alınmasını hızlandırmak için Berlin ve AB Komisyonu'na şantaj yaptığı iddialarını kabul etmeyen Harms, yüksek fiyatların sadece enerji geçişinin Avrupalılar için daha karmaşık ve saha zor bir görev haline geldiğini kanıtladığını vurguladı.Daha önce Almanya parlamentosu (Bundestag) Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı Klaus Ernst, RBK ile yaptığı söyleşide Batı pazarındaki Rus gaz hakkında benzer bir görüş bildirmişti.Alman vekil, Rus enerji şirketi Gazprom’a Kuzey Akım 2’nin daha hızlı devreye alınması için yakıt fiyatlarını manipüle ettiği şeklinde yöneltilen suçlamaları reddederek, fiyatlardaki bu durumun ‘Almanya’daki gaz politikasını şekillendiren kişilerden’ kaynaklandığını vurgulamıştı.Avrupa'da geçen gaz fiyatları bu yakınlarda rekor peşine rekor kırdı. Eylül başlarında hesaplanan gaz maliyeti bin metreküp başına 500 doların biraz üzerindeyken Eylül sonunda fırlayarak 1.2 bin dolara ulaştı. Rusya'nın Avrupa’ya gaz tedariki ile ilgili tüm anlaşma yükümlülüklerini yerine getirerek hacimlerde tarihi zirveye yaklaşmasına rağmen gaz fiyatlarındaki artış devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html

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rusya, doğalgaz, kuzey akım 2, almanya, gazprom