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https://tr.sputniknews.com/20211014/anastasiadis-kibris-muzakerelerinin-yeniden-baslamasi-icin-merkelden-yardim-istedi-1049824919.html
Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Merkel'den yardım istedi
Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Merkel'den yardım istedi
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Almanya Başbakanı Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anastasiadis Kıbrıs sorununa ilişkin taleplerini Merkel'e... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:55+0300
2021-10-14T16:55+0300
dünya
kıbrıs
bm
angela merkel
türkiye
kıbrıs sorunu
nikos anastasiadis
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kıbrıs çözüm müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında belirlenen çerçevede yeniden başlamasına yönelik çabalara destek sunmasını talep etti.Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Anastasiadis ve Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı'ndan Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin belirlenen çerçevede yeniden başlatılması ve Türkiye'nin tüm yasadışı eylemlerinin sonlandırılması ve geri alınması konusunda nüfuzunu kullanmasını talep etti" dendi.Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Kıbrıs özel elçisinin atanma sürecindeki gecikme ve Türkiye'nin gerek Kıbrıs'ın karasularına gerekse de Kapalı Maraş'a yönelik devam eden meydan okumaları gibi Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında Merkel'e detaylı bilgi verme fırsatı bulduğu ifade edildi.Almanya ve Kıbrıs'ın yakın, samimi ve eskimeyen dostlukla birbirine bağlı olduğunu söylediği belirtilen Anastasiadis ve Merkel'in temasları sürdürme konusunda mutabakat sağladığı bildirildi.
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kıbrıs, bm, angela merkel, türkiye, kıbrıs sorunu, nikos anastasiadis

Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Merkel'den yardım istedi

16:55 14.10.2021
© AFP 2021 / STEPHANIE LECOCQGüney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021 / STEPHANIE LECOCQ
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Almanya Başbakanı Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anastasiadis Kıbrıs sorununa ilişkin taleplerini Merkel'e iletti.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kıbrıs çözüm müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında belirlenen çerçevede yeniden başlamasına yönelik çabalara destek sunmasını talep etti.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Anastasiadis ve Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı'ndan Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin belirlenen çerçevede yeniden başlatılması ve Türkiye'nin tüm yasadışı eylemlerinin sonlandırılması ve geri alınması konusunda nüfuzunu kullanmasını talep etti" dendi.

Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Kıbrıs özel elçisinin atanma sürecindeki gecikme ve Türkiye'nin gerek Kıbrıs'ın karasularına gerekse de Kapalı Maraş'a yönelik devam eden meydan okumaları gibi Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında Merkel'e detaylı bilgi verme fırsatı bulduğu ifade edildi.

Almanya ve Kıbrıs'ın yakın, samimi ve eskimeyen dostlukla birbirine bağlı olduğunu söylediği belirtilen Anastasiadis ve Merkel'in temasları sürdürme konusunda mutabakat sağladığı bildirildi.
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