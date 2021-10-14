https://tr.sputniknews.com/20211014/arastirma-dunya-capinda-oyun-oynayanlarin-sayisi-3-milyari-asti-1049818155.html

Araştırma: Dünya çapında oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aştı

Araştırma: Dünya çapında oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aştı

Statista verilerine göre, dünyada yaklaşık 3.24 milyar insan oyun oynuyor. Asya'da oyuncu sayısının 1.48 milyar, Avrupa'da ise bu sayının 715 milyon civarında... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:06+0300

2021-10-14T14:06+0300

2021-10-14T14:12+0300

bilgisayar oyunu

yaşam

araştırma

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049817771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd556a0c5c39a650b08c4aee8364a5c3.jpg

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina önlemleri ve evden çalışma uygulamaları, oyun oynayan kişilerin sayısını oldukça artırdı.Statista verilerine göre, dünya çapında oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aştı. 2021'de Asya'da yaklaşık 1.48 milyar kişi video oyun oynadı. Bu sayı Asya'yı dünyanın en büyük oyun pazarı haline getirdi.NTV'nin aktardığına göre Avrupa, 715 milyona yakın oyun tutkunuyla ikinci sırada yer aldı. Araştırma, dünya genelinde toplam 3.24 milyar insanın oyun oynadığını gösteriyor.Oyun bilgisayarlarına talep fazlaBilgisayar oyunları hem konsol pazarında hem de mobil oyun platformlarında artan rekabete rağmen en popüler video oyun biçimlerinin başında geliyor.Wepc'de yer alan 2021 oyun istatistikleri araştırmasına göre, bilgisayar oyun donanımı endüstrisinin 2023 yılına kadar 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Bilgisayar sahiplerinin yüzde 48'inin cihazı video oyunları oynamak için kullandığı belirtiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilgisayar oyunu, araştırma, koronavirüs