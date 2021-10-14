https://tr.sputniknews.com/20211014/asi-olmadigi-icin-sahalardan-uzak-kalan-nba-oyuncusu-kyrie-irving-kendim-icin-en-iyi-olani-yaptim-1049810780.html
Aşı olmadığı için sahalardan uzak kalan NBA oyuncusu Kyrie Irving: Kendim için en iyi olanı yaptım
Aşı olmadığı için sahalardan uzak kalan NBA oyuncusu Kyrie Irving: Kendim için en iyi olanı yaptım
NBA ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, aşı olmadığı için takımıyla çalışmasına ve maçlara çıkmasına izin verilmemesinin ardından 'kendisi... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T10:59+0300
2021-10-14T10:59+0300
2021-10-14T11:01+0300
spor
nba
kyrie irving
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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NBA ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, Instagram'dan yaptığı canlı yayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı neden aşı olmadığını açıkladı.Brooklyn Nets'in takım genel menajeri Sean Marks, önceki günlerde 29 yaşındaki Irving'in aşı olmama yönündeki tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını ifade etmişti.Irving, nihayetinde takım arkadaşlarıyla sahalara dönmeyi umduğunu ifade ederek, aşı karşıtı veya aşı taraftarı olmadığı konusunda ısrarcı oldu.'Aşı olma baskısına boyun eğmeyeceği' vurgusunu yapan yıldız oyuncu, "Kendiniz için en iyi olanı yapın ama ben hiçbir tarafın savucunucu değilim. Burada kendim için en iyi olanı yapıyorum" ifadelerini kullandı.Bu tavrın neticelerinin ne olacağının farkında olduğunu belirten Irving, "Eğer bu yargılanmam ve şeytanlaştırılmam anlamına geliyorsa, ki olan da budur, oynadığım rol bu" dedi.Irving, "Hayır, emekli olmayacağım ve bu oyunu bu şekilde bırakmayacağım. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.Daha önce NBA, oyunculara aşı zorunluluğu getirmeyeceğini açıklasa bu oyuncular açısından kısıtlamaların artırılması yönünde karar alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210930/asisiz-nba-oyunculari-icin-kisitlamalar-arttirildi-1049377244.html
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nba, kyrie irving, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu
Aşı olmadığı için sahalardan uzak kalan NBA oyuncusu Kyrie Irving: Kendim için en iyi olanı yaptım
10:59 14.10.2021 (güncellendi: 11:01 14.10.2021)
NBA ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, aşı olmadığı için takımıyla çalışmasına ve maçlara çıkmasına izin verilmemesinin ardından 'kendisi için en iyisini yaptığını' öne sürdü.
NBA ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, Instagram'dan yaptığı canlı yayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı neden aşı olmadığını açıkladı.
Brooklyn Nets'in takım genel menajeri Sean Marks, önceki günlerde 29 yaşındaki Irving'in aşı olmama yönündeki tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını
ifade etmişti.
Irving, nihayetinde takım arkadaşlarıyla sahalara dönmeyi umduğunu ifade ederek, aşı karşıtı veya aşı taraftarı olmadığı konusunda ısrarcı oldu.
'Aşı olma baskısına boyun eğmeyeceği' vurgusunu yapan yıldız oyuncu, "Kendiniz için en iyi olanı yapın ama ben hiçbir tarafın savucunucu değilim. Burada kendim için en iyi olanı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu tavrın neticelerinin ne olacağının farkında olduğunu belirten Irving, "Eğer bu yargılanmam ve şeytanlaştırılmam anlamına geliyorsa, ki olan da budur, oynadığım rol bu" dedi.
Irving, "Hayır, emekli olmayacağım ve bu oyunu bu şekilde bırakmayacağım. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.
Daha önce NBA, oyunculara aşı zorunluluğu getirmeyeceğini açıklasa bu oyuncular açısından kısıtlamaların artırılması yönünde karar alınmıştı.