https://tr.sputniknews.com/20211014/asil-yil-sonuna-kadar-suriye-tarafindan-merkezinde-idlibin-oldugu-harekat-beklentisi-cok-yuksek-1049891479.html

'Asıl yıl sonuna kadar Suriye tarafından merkezinde İdlib’in olduğu harekat beklentisi çok yüksek'

'Asıl yıl sonuna kadar Suriye tarafından merkezinde İdlib’in olduğu harekat beklentisi çok yüksek'

Emir Aşnas'a göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekatı imkansız olmasa da zor. Aşnas, asıl Şam tarafında merkezinde İdlib ve M4 karayolunun bulunduğu... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T21:45+0300

2021-10-14T21:45+0300

2021-10-17T00:46+0300

eksen

idlib

suriye

türkiye

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Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Mart 2020 mutabakatını yerine getirmeyen Türkiye, komşu ülke topraklarındaki varlığını genişletecek şekilde yeni operasyon sinyali veriyor. Suriye'nin kuzeyinde TSK varlığını hedef alan saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında kabine toplantısı sonrasında "En kısa sürede gereken adımları atacağız" demesinin ardından Türk bürokrasisinin üst katmanlarından benzeri açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'yı Suriye'nin kuzeydoğusundaki sözlerini tutmamakla suçlayıpl "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" çıkışının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 'gereken ne varsa yapılacak' mesajı verdi.Türk Dışişleri kaynakları ise Reuters haber ajansına TSK ve MİT'in Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladığını aktardı. Üst düzey bir Türk yetkili, ajansa "Özellikle düzenli olarak bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rifat olmak üzere bu bölgelerin temizlenmesi gerekli" derken, harekatın zamanı ve kapsamı hakkında kesinlik bulunmadığını belirtti. Türk yetkililer Erdoğan'ın G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve PYD bu bölgeleri terk etmezse bir operasyon kaçınılmaz gözüküyor" vurgusu yaptı..Suriye'nin kuzeyindeki durum ve Türkiye'nin olası harekatını araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.'İdlib'de son aylardaki tırmanma dikkat çekici'Emir Aşnas'a göre, Türkiye'nin askeri operasyon olasılığı henüz bilinmese de oldukça zor görünüyor. İdlib'de son aylardaki tırmanmaya dikkat çeken Aşnas, Rusya ve Suriye yönetimlerinin Suriye topraklarında BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmadan, yasadışı biçimde bulunan güçlerin çekilmesini açıkça dile getirdiklerini anımsattı:“Askeri operasyon olup olmayacağını bilemiyoruz. Ama akıl yürütmemiz gerekirse bunun zor olduğunu düşünüyorum. İdlib’de son bir aydır bir tırmanma var. Sadece Rus ve Suriye hava kuvvetleri veya diğer güçlerin hem El Kaide hem de Türkiye’nin kontrolü altında sayabileceğimiz güçlere yönelik harekatları vardı. En önemlisi söylem bazındaydı. Putin’in Esad’ı kabulünde zirveye çıktı, oradan devam ediyor. Orada çok açık olarak Suriye’de yasal olarak bulunmayan, BMGK’nin kararı çerçevesinde bulunmayan güçlerin çekilmesini istedi. Oradaki hedefi öncelikle Türkiye’ydi, ikinci olarak da Amerika. Eylül başından itibaren bir gerilimin arttığını görüyoruz. Rus ve Suriye hava kuvvetleri -ne kadarını gerçekleştirdiğini net bilmesek de- daha önce hedef almadıkları yerleri de vurmaya başladılar. İdlib'in yanı sıra Halep ile Türkiye arasındaki bölgede unsurları da vurmaya başladılar."'Asıl yıl sonuna kadar Suriye tarafından merkezinde İdlib’in olduğu bir harekat beklentisi çok yüksek'Aşnas, Türkiye'nin harekata girişmesi konusunda "Her şey olabilir ama ben zor görüyorum" derken, tam aksine asıl operasyon beklentisinin Suriye tarafında güçlü olduğunun altını çizdi. Aşnas, en azından M4 Karayolu’nun Lazkiye-Halep bağlantısının tamamen Suriye’nin kontrolüne geçmesine yönelik beklentiye dikkat çekti. Ankara'nın harekat mesajlarını 'iç kamuoyuna önelik' olarak yorumlayan Aşnas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'in Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına dair son anımsatmasına da atıfta bulundu:‘Lübnan'da adeta iç savaş denemesi yapıldı, arkasında ABD'den çok İsrail ve Körfez olduğunu düşünüyorum'ABD’nin Ortadoğu politikalarındaki belirsizlik eşliğinde ilgisini Asya’ya kaydırdığını ancak Ortadoğu’daki kontrolü de tamamen bırakmadığını belirten Aşnas, amacın Hizbullah başta olmak üzere direniş eksenini İsrail’e tehdit olmaktan çıkartmak olduğunu söyledi. Lübnan’da Beyrut Limanı faciasıyla ilgili soruşturmadaki sıkıntıların Hizbullah ve Emel üyelerini hedef alan saldırıya dönüşmesine varan olayların ABD’den ziyade İsrail ve Körfez kaynaklı olduğu kanaatindeki Aşnas’a göre adeta bir iç savaş denemesi yapıldı:“Lübnan hem kendi içinde hem de bütün bölgeyi komşuları etkileyebilecek özellikleri olan bir ülke. Amerika bu bölgeden çekilme değil ama bu bölgeye artık yoğunlaşmak istemiyor. Asya ve Çin ile ilgili dertleri var. Yani esas derdi başka yerde. Burayı daha bir disipline ederek çıkayım ki müttefiklerin sürdürebilir bir şekilde hayatlarına devam etsinler. Özellikle İsrail. Başta Hizbullah olmak üzere direniş eksenini İsrail’e tehdit olmaktan çıkartmaya çalışıyor. Başarıp başaramayacağı çok tartışmalı. Lübnan’da önce Hizbullah’a yönelik ambargolar, saldırılar oldu, sonuç alamadılar. Daha sonra doğrudan onlarla işbirliği yapan siyasetçilere yönelik şeyler oldu, yine sonuç alınamadı. Şüphesiz Lübnan halkını çok zor duruma soktular. Lübnan devleti de halkı da zaten zor durumda. Ama kendi istediklerine ulaşmak açısından başarı sağlayamadılar. Oradaki denklem hiçbir zaman değişmiyor. İsrail’i tehdit edecek, caydıracak silahlı güç istemiyorlar. Dolayısıyla bu silahlı gücü yıpratmaya yönelik mücadele devam edecek. Bu kapsamda Beyrut'ta son saldırıyı kimin yaptığını henüz bilemiyoruz. Ama olay 'iç savaşa denemesi' olabilir. Bunda Amerika’dan ziyade İsrail ve Körfez ülkeleri işbirliğini görüyorum. Nitekim daha sonra esas olarak Samir Caca başkanlığındaki Lübnan Kuvvetleri'nden insanların bu saldırıyı yaptığı iddia edildi. Bu Hizbullah tarafından da açıklandı. Caca bunu reddetti. Lübnan'da baharda bir seçim olacak. Amerika’nın temel yaklaşımının İsrail ve Suudi Arabistan’dan farklı olarak doğrudan içi savaşa götürmek değil de mümkün olduğu kadar Hizbullah’ı zayıflatmaya yönelik olduğunu görüyorum. Bu nedenle Lübnan dışındaki seçmenlerin oy kullanması, Batı'dan fonlanan STK'ların özellikle Hristiyanlardan oy alması ve Hizbullah’ın müttefiki Özgür Yurtseverler Partisi’ni zayıflatması amaçlanıyor. Özellikle İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez, Amerika’dan farklı olarak can havliyle bir saldırı içerisinde. Ama bunu hala iç savaşa götürebileceklerini düşünmüyorum.”‘Türkiye'nin Arapların ulusal güvenliğini tehdit eden ülke olduğu açıklamaları başladı'Emir Aşnas, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü bağlamında belirgin bi değişim görüldüğü görüşünde. Ürdün'ün, Mısır'ın hatta Suudi Arabistan'ın eniden diplomatik temaslara başlamasının ABD'nin teşviki değil ama 'yeşil ışığı' olmadan mümkün olmayacağını belirten Aşnas, özellikle Kahire'nin önemine dikkat çekti. Aşnas'a göre, Arapların Suriye ile yakınlaşmasında 'Türkiye etkisi' de söz konusu. Aşnas, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki varlığının salt Suriye'nin toprak bütünlüğü değil tüm Arapların 'ulual güvenliğini tehdit eden' yönüyle tepkilere yol açan son açıklamalara vurgu yaptı:

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idlib, suriye, türkiye