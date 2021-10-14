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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sırasında Büyükelçi... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T19:06+0300
2021-10-14T19:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
avustralya
güven mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile görüştü.Büyükelçi Armitage, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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recep tayyip erdoğan, avustralya, güven mektubu

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

19:06 14.10.2021 (güncellendi: 19:08 14.10.2021)
© İHAAvustralya'nın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sırasında Büyükelçi Armitage, Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile görüştü.
Büyükelçi Armitage, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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