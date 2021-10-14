Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile görüştü.Büyükelçi Armitage, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sırasında Büyükelçi Armitage, Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage ile görüştü.
Büyükelçi Armitage, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.