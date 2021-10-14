https://tr.sputniknews.com/20211014/bakan-pakdemirli-tum-dunyada-gida-fiyatlari-artiyor-1049834961.html

Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor

Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel belirsizliğin ister istemez emtia fiyatları kadar gıda fiyatlarını da arttırdığını belirterek, "Bununla alakalı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T22:54+0300

2021-10-14T22:54+0300

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politika

gıda fiyatları

bekir pakdemirli

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Bir dizi programa katılmak üzere Mersin’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meyve sebze ihracatçıları ile balıkçı, üreticiler ve üretici temsilcileriyle buluştu. Akdeniz İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilen toplantılarda Bakan Pakdemirli’ye Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri ile ilgili protokol üyeleri eşlik etti. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, pandemiyle beraber dünyada bazı problemlerin ortaya çıktığını söyledi.Tüm dünyada emtia fiyatlarının ciddi anlamda arttığını kaydeden Pakdemirli şu açıklamalarda bulundu.'Fiyatlar artıyor, tüketici burada çok ciddi etkilenmiş'Son 3 yılda destekleri arttırdıklarını vurgulayan Pakdemirli açıklamalarının devamında şöyle konuştu:"Son 3 yılda biz hiçbir üreticimize sahada zarar verecek şekilde fiyatlarımızı oluşturmayacağız dedik ve sözümüzü tuttuk. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Fiyatlar artabilir, girdiler artabilir ama bunlarda alım fiyatlarını ayarlayacağız, bunun için hiç merak etmeyin" diyen Pakdemirli, "Siz sadece üretmeye devam edin. Biz ek bir destek olacak bütçe sağlayabilirsek ek destek olmaya devam ederiz. Buradaki en büyük destek ürün fiyatının doğru bir şekilde ayarlanmasıdır. Buna da Tarım ve Orman Bakanı olarak taahhüt ediyorum" diye konuştu.Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

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gıda fiyatları, bekir pakdemirli