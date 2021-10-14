https://tr.sputniknews.com/20211014/besiktasta-3-futbolcunun-sozlesmesi-uzatilacak-1049811419.html

'Beşiktaş'ta 3 futbolcunun sözleşmesi uzatılacak'

'Beşiktaş'ta 3 futbolcunun sözleşmesi uzatılacak'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ocak ayında 3 futbolcunun sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T11:25+0300

2021-10-14T11:25+0300

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spor

beşiktaş

uefa şampiyonlar ligi

futbolcu

sözleşme

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Süper Lig'in son şampiyonu olan Beşiktaş aynı başarıyı tekrarlamanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarı istiyor.Siyah beyazlı kulübün hedeflerine dair Sabah gazetesine konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, milli ara sonrası sakatların da iyileşmesiyle galibiyet serisi yakalayacaklarını ifade etti. Kocadağ, devre arası transfer döneminde 3 futbolcunun sözleşmesini uzatacaklarını belirtti.Lige galibiyetle dönüş yapmak ve zorlu fikstüre kayıpsız başlamak istediklerini ifade eden Kocadağ, Vida, Larin ve Güven'in sözleşmelerini uzatmak için çalıştıklarını ifade etti. Kocadağ, Devler Ligi'nde oynayacakları Sporting mücadelelerini kazanarak ülke puanını katkı yapmak istediklerini söyledi.Mili ara öncesi çok sayıda sakat ve eksikleri olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti: "Süreci en iyi şekilde geçirmek için gayret ettik. Milli ara, toparlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Önümüzde çok kritik sınavlar var. 3 hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler oynayacağız. Bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum."

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beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, futbolcu, sözleşme