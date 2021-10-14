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Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protesto edenlere ateş açıldı: En az 4 ölü, 12 yaralı
12:40 14.10.2021 (güncellendi: 13:25 14.10.2021)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRBeyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı.
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
2020'de 200'den fazla kişinin öldüğü ve 6 binden fazla kişinin de yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlaması soruşturması, giderek büyüyen soruna dönüştü. Yargıcı protesto etmek isteyen Hizbullah destekçilerine ateş açılması sonucu Lübnan ordusu kaynaklarına göre en az 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Lübnan'ın devasa sorunlarını katmerleyen Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıca yönelik eleştiriler yeni bir siyasi kriz yaratırken, yargıca karşı protesto düzenlemek için Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilere ateş açıldı.
Beyrut'ta göstericilere ateş açıldığını açıklayan Lübnan ordusundan kaynakların güncellediği sayılara göre en az 4 ölü, 12 yaralı var. Bunlar içinden bir kadının evinde otururken kurşun isabet etmesi sonucu can verdiği belirtildi.
Hezbollah-Amal protest in Beirut turns violent as a sniper opens fire at the demonstrators. Reportedly, there are dead and wounded. pic.twitter.com/wZgeBkb3XT— RT (@RT_com) October 14, 2021
Protestoculara silahlı saldırı düzenleyenlerin peşine düştüğünü açıklayan Lübnan ordusu, Beyrut'ta silahlı kimi görürse ateş edeceği uyarısını yaptı.
#Lebanon : One person injured in gunfire at protest organised by #Hezbollah & #Amal against #BeirutBlast judge Tarek Bitar in Tayouneh district in Beirut #الطيونة #حزب_الله #طارق_البيطار pic.twitter.com/Zd3YRD1caK— Middle East Live (@middleeastlive0) October 14, 2021
Öncesinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın soruşturmayı yürüten hakim Tarık el Bitar'ın görevden alınması talebi, güçlükle kurulan yeni hükümeti karıştırdı. Bu taleple dava da açılması üzerine 200'den fazla kişinin öldüğü ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma 2. kez askıya alındı.
Şii partiler Hizbullah ile Emel, ortak açıklama yaparak, Beyrut'taki çatılardan ateş açan silahlı grupların protestocuları başlarından hedef aldıklarını söyledi. İki parti, amacın ülkeyi çekişmeye sürüklemek olduğunu belirterek destekçilerine sükunet çağrısı yaptı. Orduyu da faillerin yakalanması için süratle müdahalede bulunmaya davet etti.