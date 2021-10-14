Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211014/bilal-erdogan-kurumlarimizin-itibarsizlastirilmasina-musaade-etmemeliyiz-1049827304.html
Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz
Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz
Kocaeli'de Ensar Vakfına devredilen tarihi binanın açılış törenine konuşan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğu ve kurumların... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T18:04+0300
2021-10-14T18:06+0300
politika
bilal erdoğan
ensar vakfı
konuşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049026344_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_69bae6a21b2a7fe2d699b3cd4b51892a.jpg
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı’nın devredilen tarihi Pembe Köşk bugün Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il protokolü, vakıf yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.'Çocuklarıma eğitim desteği sağlanıyor'Kocaeli'nin bu tarafına hiç gelmediğimi fark ettiğini söyleyen Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan şöyle konuştu:Kurumların hedef alınmasına yönelik de konuşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049026344_233:0:1733:1125_1920x0_80_0_0_4b527edf4bdb321f22338fcd69f7e154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bilal erdoğan, ensar vakfı, konuşma

Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz

18:04 14.10.2021 (güncellendi: 18:06 14.10.2021)
© İHA / ALİ GÖÇDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© İHA / ALİ GÖÇ
Abone ol
Kocaeli'de Ensar Vakfına devredilen tarihi binanın açılış törenine konuşan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğu ve kurumların itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı’nın devredilen tarihi Pembe Köşk bugün Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.
Gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il protokolü, vakıf yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

'Çocuklarıma eğitim desteği sağlanıyor'

Kocaeli'nin bu tarafına hiç gelmediğimi fark ettiğini söyleyen Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

"Ben hem dokusuyla hem manzarasıyla çok güzel bir mahalle. Vakfımız için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ger tarafında ülkemizde de hukukun mevzuata uygun şekilde vakıf dernekler STK'lar kamu hizmetini ikame ettiren, yani kamu hizmetini güçlendiren çoğaltan kurumlardır. Elbette ki vatandaş vergisini verir. Burada belediyemiz burayı Ensar Vakfına tahsis ediyor, Ensar Vakfımız da gönüllerini ve personellerini burada ihtiyaçlarını karşılıyor. İmkanını olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor, burs verdiği öğrencilerimizi çeşitli projelerde bir araya getiriyor."

Kurumların hedef alınmasına yönelik de konuşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek değersizleşerek mi? Türkiye Avrupa'nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi etmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı yok mu, bunun bir mücadelesi var ülkede. Bu toprakların bir kimliği, bu milleti bu millet yapan bazı değerler var. Niye bunlarla kavgalı olsun. Niye bunları silmeye çalışsın? Bütün gençlerimiz uzak ve yakın tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapan kişileri, değerleri, kavramları hakkıyla bilseler, geçmişini bilmeyen geleceğini nasıl kursun? Geçmişini sahiplenmeyen kendi geleceğini değil başkalarının geleceğine ancak hizmet edebilir. Yani mesela aslında basit bu topraklar üzerinde kardeşçe, bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında yaşarız. Ama bunu düşmanlarımız istemiyor. Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz.

400000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:06Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
18:04Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz
17:54Beykoz Çayırı’nı 'Millet Bahçesi'ne çevirecek karar onaylandı
17:272022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
17:25Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
17:25Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı
17:20ABD'de robot köpeğe sniper silahı monte edildi
17:12En geniş katılımlı araştırma: Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli
17:11Getir, Kadıköy’de heykele ‘ek’ yaptı, belediye 'Haber vermediler' dedi
17:09Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:02Rusya'nın askeri personel için gönderdiği 100 bin aşı Ermenistan’a ulaştı
17:00Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı
16:55Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Merkel'den yardım istedi
16:51Aşı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı
16:50Esra Hankulu'nun ölümünde darbe sonucu oluşan kafa travması tespit edildi
16:50Uzaydan deniz aygırı izlemek için yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor
16:43Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu
16:37Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçede 6 aylık karantina kararı alındı
16:34Yusuf Demir, Türkiye forması giyme hakkını kaybetti
16:31Fransız mahkemesinden iklim konusunda devletin aleyhine karar