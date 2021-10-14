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Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası
Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası
Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. Ersoy, hakkında “Seni diva değil, divan yaparlar" şeklinde açıklamalarda bulunan Keser'e 1 liralık... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T15:00+0300
2021-10-14T15:02+0300
bülent ersoy
yaşam
tazminat davası
mustafa keser
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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti. Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'in aktardığına göre, dilekçede şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20211006/izzet-yildizhan-ben-bulent-ersoya-4-hafta-dayanabilmistim-1049563077.html
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bülent ersoy, tazminat davası, mustafa keser

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası

15:00 14.10.2021 (güncellendi: 15:02 14.10.2021)
© YouTube/Benzemez Kimse BizeMustafa Keser, Bülent Ersoy
Mustafa Keser, Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© YouTube/Benzemez Kimse Bize
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Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. Ersoy, hakkında “Seni diva değil, divan yaparlar" şeklinde açıklamalarda bulunan Keser'e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti.
Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Hürriyet'in aktardığına göre, dilekçede şu ifadeler yer aldı:
“Mesleğine ve sanatına uzanan bu saldırı müvekkili derinden yaralamıştır. Davalının haksız açıklamaları nedeniyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan müvekkil, iç dünyasında bir travma yaşamış, elem ve üzüntü duymuştur. Müvekkilin toplum önünde itibarı sarsılmıştır.”
İzzet Yıldızhan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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