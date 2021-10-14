https://tr.sputniknews.com/20211014/bulent-ersoydan-mustafa-kesere-1-liralik-tazminat-davasi-1049820571.html

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası

Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. Ersoy, hakkında “Seni diva değil, divan yaparlar" şeklinde açıklamalarda bulunan Keser'e 1 liralık... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:00+0300

2021-10-14T15:00+0300

2021-10-14T15:02+0300

bülent ersoy

yaşam

tazminat davası

mustafa keser

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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti. Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'in aktardığına göre, dilekçede şu ifadeler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20211006/izzet-yildizhan-ben-bulent-ersoya-4-hafta-dayanabilmistim-1049563077.html

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bülent ersoy, tazminat davası, mustafa keser