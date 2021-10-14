Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti. Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Hürriyet'in aktardığına göre, dilekçede şu ifadeler yer aldı:
Mustafa Keser ve Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. Ersoy, hakkında “Seni diva değil, divan yaparlar" şeklinde açıklamalarda bulunan Keser'e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etti.
Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Hürriyet'in aktardığına göre, dilekçede şu ifadeler yer aldı:
“Mesleğine ve sanatına uzanan bu saldırı müvekkili derinden yaralamıştır. Davalının haksız açıklamaları nedeniyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan müvekkil, iç dünyasında bir travma yaşamış, elem ve üzüntü duymuştur. Müvekkilin toplum önünde itibarı sarsılmıştır.”