https://tr.sputniknews.com/20211014/cardata-arac-fiyatlarinda-ocak-2022ye-kadar-yuzde-12lik-artis-olmasi-bekleniyor-1049818343.html

CARDATA: Araç fiyatlarında, Ocak 2022’ye kadar yüzde 12’lik artış olması bekleniyor

CARDATA: Araç fiyatlarında, Ocak 2022’ye kadar yüzde 12’lik artış olması bekleniyor

Türkiye’de araç satış fiyatları yaşanan uluslararası krizler ve döviz kurunun yükselmesi ile birlikte artmaya devam ediyor. CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:10+0300

2021-10-14T14:10+0300

2021-10-14T14:10+0300

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cardata

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CARDATA Genel Müdürü Yalçın, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın en büyük etkenin döviz kurundaki yükseliş olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:‘Yüzde 12 artış öngörülüyor’Yalçın, “Bizim yapmış olduğumuz pazar ve bütçe analizlerinde bu sebeplerden dolayı Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor” diye de ekledi.Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın ikinci el araç fiyatlarını da etkileyeceğini ifade eden Yalçın, “Sıfır kilometre araç bulunamadığı için talep ikinci el araçlara kayacak. Bu da ikinci eldeki talebi canlandıracak. İkinci eldeki talebin canlanması demek ikinci el araç fiyatlarının çok yükselmesi anlamına geliyor. Temmuz sonundan itibaren bunun etkilerini görüyoruz” dedi.İkinci el araç satışlarından fırsatçılığın çok olduğunu kaydeden Yalçın, “Aracın fiyatı 100 birimse eğer bunu 120-130 birime artıran satıcılar oldu. Bu da piyasayı yükseltti. Şu an ikinci el araç fiyatlarındaki artışın en büyük sebebi bu olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.Fiyatlara denetim getirilebilir mi?Peki, ikinci elde yaşanan fiyat artışlarına bir denetim getirilebilir mi? Yalçın’ın bu konudaki görüşleri şu şekilde oldu:Yakıt zamları araç satışlarına nasıl yansıyacak?Bunların yanı sıra yakıt fiyatlarında da artış sürüyor. LPG’ye son yapılan 71 kuruşluk zammın ardından benzin ve mazot zamları da gündemde. Yalçın, bu durumun araç satışlarını etkileyeceğini ifade ederek, “LPG’nin avantajı düşük fiyat olmasıydı ama bu avantajını kaybettiği zaman ve fiyatlar benzin ve mazot seviyesine yükseldiği zaman insanlar LPG’li araç da almaz. Dolayısıyla otomobil satışları açısından Türkiye’de zor günler bekleniyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211014/epgis-baskani-aktas-otvnin-yansitilmasi-yuzde-50ye-yakin-zam-anlamina-gelir-1049809833.html

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