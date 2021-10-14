https://tr.sputniknews.com/20211014/chpli-ozel-bir-kisinin-inadi-ulkemizi-ekonomik-krizle-bas-basa-birakti-1049808287.html

CHP’li Özel: Bir kişinin inadı, ülkemizi ekonomik krizle baş başa bıraktı

CHP’li Özel: Bir kişinin inadı, ülkemizi ekonomik krizle baş başa bıraktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası yönetiminde iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesinin görevden alınmasına ilişkin olarak, "Bir kişinin inadı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T09:25+0300

2021-10-14T09:25+0300

2021-10-14T09:26+0300

politika

chp

cumhurbaşkanlığı

özgür özel

merkez bankası

cumhurbaşkanı

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Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kişinin inadı, ekonomiyi bilmeden ekonomi yönetimine müdahalesi ve Merkez Bankası'na yaptığı siyasi baskılar ülkemizi çok büyük bir ekonomik krizle baş başa bıraktı. Aynı hataları yapıp farklı sonuçlar bekleyen bu yönetim değişmeden vatandaş rahat nefes alamayacak!" ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, cumhurbaşkanlığı, özgür özel, merkez bankası, cumhurbaşkanı