https://tr.sputniknews.com/20211014/chpnin-sabika-holding-kitapcigina-5-gozalti-1049820721.html

CHP’nin ‘SaBıKa Holding’ kitapçığına 5 gözaltı

CHP’nin ‘SaBıKa Holding’ kitapçığına 5 gözaltı

CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyesi 5 kişi, partilerinin hazırladığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı dağıttıkları sırada polis tarafından gözaltına alındı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:04+0300

2021-10-14T15:04+0300

2021-10-14T15:04+0300

politika

chp

gözaltı

sezgin baran korkmaz

kitapçık

sbk holding

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İlk olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan tarafından gündeme getirilen ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçıkla ilgili yeni gelişme yaşandı.CHP’nin hazırladığı; paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı dağıtan beş parti üyesi gözaltına alındı.Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turğut, parti genel merkezinin yayını olan kitapçığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) önünde dağıtan beş partili arkadaşının gözaltına alındığını kaydetti.Turğut şunları anlattı:“Arkadaşlarımız SBF’nin önünde kitapçığı dağıtırken polisler geliyor. Bu kitapçığın yasaklı yayın olduğunu söyleyip dağıtıma engel olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız da bunun CHP genel merkezi tarafından yayınlanan bir kitapçık olduğunu ve yasaklı gibi durum olmadığını söylese de polisler dinlemiyor. Merve Babahan, Ezgi Çakır, Ata Sevindik, Can Deniz Çıtak ve Burak Kaan Kavşut isimli arkadaşlarımız gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Biz de buradayız. Edindiğimiz bilgiye göre ifadeleri alınıyor.”

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chp, gözaltı, sezgin baran korkmaz, kitapçık, sbk holding