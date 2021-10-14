https://tr.sputniknews.com/20211014/ciftciye-saldiran-kurt-kuduz-cikti-ilcede-6-aylik-karantina-karari-alindi-1049824067.html

Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçede 6 aylık karantina kararı alındı

Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçede 6 aylık karantina kararı alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çiftçiye saldırıp ağır yaralayan kurt kuduz çıkınca karantina kararı alındı. Meralara hayvan giriş- çıkışları yasaklanırken, ilçe... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T16:37+0300

2021-10-14T16:37+0300

2021-10-14T16:37+0300

yaşam

adıyaman

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kurt

hayvan

karantina

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Gerger’de 11 Ekim günü tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, ilçe merkezine yakın bir bölgede kurt saldırısına uğradı. Çevredekiler tüfekle kurdu vururken, ağır yaralanan Deniz hastaneye kaldırıldı.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öldürülen kurttan numune aldı. Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ndeki incelemede kurdun kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri, 6 ay süreyle ilçede karantina uygulama kararı aldı. İlçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asılırken, meralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besicileri bilgilendirip, hayvanları aşılamaya başladı.

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adıyaman, kuduz, kurt, hayvan, karantina