https://tr.sputniknews.com/20211014/cin-en-uzun-sureli-insanli-uzay-gorevine-3-astronot-gondermeye-hazirlaniyor-1049817121.html

Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine 3 astronot göndermeye hazırlanıyor

Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine 3 astronot göndermeye hazırlanıyor

Çin, son yıllarda hızla gelişen uzay programına yeni bir ilerleme daha ekleyerek, 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevine 3 astronot göndermeye... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T13:41+0300

2021-10-14T13:41+0300

2021-10-14T13:41+0300

dünya

çin

uzay

astronot

uzay istasyonu

shenzhou-13

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Çin'in 6 ay sürecek olan en uzun süreli insanlı uzay görevi, Çinli astronotlar tarafından uzayda geçirilen en uzun süre rekorunu kıracak.Shenzhou-13 uzay gemisinin, Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden cumartesi sabahı erken saatlerde bir Uzun Yürüyüş-2F roketiyle uzaya fırlatılması bekleniyor.Uzay istasyonunun ana Tianhe çekirdek modülünde 90 günlük bir görevi yerine getiren ilk ekip, eylül ayının ortasında geri dönmüştü.Tecrübeli astronotlarGörev, mürettabatın 2 astronotu açısından ilki teşkil etmiyor.55 yaşındaki Pilot Zhai Zhigang, Çin'in ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmişti.Aralarındaki tek kadın olan 41 yaşındaki Wang Yaping, Çin'in uzaya gönderdiği ikinci kadın olacak. Wang, daha önce Çin'in daha önceki deneysel uzay istasyonlarından birinde çalışmalar yapmış ve gerçek zamanlı olarak uzay bilimcisi bir ekibe liderlik etmişti.41 yaşındaki diğer astronot Ye Guangfu ise uzaya ilk kez seyahat edecek.'Hazırlıklarımız tamam'Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, roketin yakıtla doldurulduğunu ve uçmaya hazır olduğunu söyledi.Lin, "Shenzhou-13 misyonunu yürüten tüm sistemler kapsamlı bir provadan geçti. Uçuş ekibinin durumu iyi ve fırlatma öncesi hazırlıklarımız tamam" ifadelerini kullandı.Lin, ekibin tanımlı aktivitelerinin; istasyonu genişletmek, modüldeki yaşam koşullarının iyi olduğundan emin olmak ve uzay tıbbı ve diğer alanlardaki deneylere hazırlık için ekipman kurmak üzere 3 uzay yürüyüşünü içerdiğini belirtti.Uzay programını yürüten Çin ordusu birkaç detay yayınlayarak önümüzdeki 2 yıl içinde tamamen işlevsel hale getirmek için istasyona birden fazla ekip göndereceğini kaydetti.Shenzhou-13'ün beşinci seyahatiSöz konusu görev Shenzhou-13'ün beşinci seyahati olacak.Lin, 2016 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) eğitiminden geçen Ye Guangfu ve 2017 yılında Çin'in denizde hayatta kalma eğitimine katılan Avrupalı ​​astronotlarla birlikte Çin'in bu alanda Avrupa ile işbirliğini genişlettiğini dile getirdi.Lin, "Uzay istasyonumuza giren ve uluslararası işbirliği yürüten diğer ülkelerden astronotları memnuniyetle karşılıyoruz. İstasyonun işletme ve kullanım aşamasına girmesinden sonra istasyonumuzu daha fazla yabancı astronotun ziyaret edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.Mengtian ve Wentian adlı 2 modülün daha eklenmesiyle, istasyon yaklaşık 66 ton ağırlığında olacak.Lin, 2 modülün de bu yılın sonundan önce gönderileceğini söyledi.2003 yılında Rusya ve ABD'nin ardından tek başına uzaya insanlı düzenleyen üçüncü ülke haline gelen Çin, o yıldan beri toplam 14 astronotla 7 insanlı görev düzenledi.Çin uzay çalışmalarını genişletiyorPekin, insanlı görevlerin yanı sıra Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderme ve 1970'li yıllardan bu yana ilk defa Ay taşlarını Dünya'ya getirmek de dahil, Ay ve Mars keşiflerine yönelik çalışmalarını genişletti.Çin bu yıl ayrıca, beraberindeki Zhurong keşif aracıyla Kızıl Gezegen'de yaşam izi araştıran Tianwen-1 uzay sondasını Mars'a indirmişti.Çin, ABD'nin Pekin'in uzay programının 'gizli doğası ve orduyla yakın bağları' olduğunu öne sürerek dile getirdiği itirazları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) dışlanmıştı.ABD yasaları, Amerikan ve Çin uzay programları arasındaki temas için Kongre'den onay alınmasını gerektiriyor. Ancak Çin, uzun zamandır Fransa, İsveç, Rusya ve İtalya gibi ülkelerle uzay alanında işbirliği yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211008/cinin-aydan-getirdigi-kaya-orneklerinin-2-milyar-yasinda-oldugu-ortaya-cikti-1049653297.html

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çin, uzay, astronot, uzay istasyonu, shenzhou-13