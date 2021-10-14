https://tr.sputniknews.com/20211014/dolar-enflasyon-rakamlarinin-aciklanmasiyla-buyuk-rakiplerine-karsi-deger-kaybetti-1049822315.html
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla büyük rakiplerine karşı değer kaybetti
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla büyük rakiplerine karşı değer kaybetti
ABD'de tüketici fiyat endeksinde eylül ayında daha keskin bir artış yaşanmasının ardından dolar, yüksek getiri sağlayan dövizler karşısında değer kaybetti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T15:56+0300
2021-10-14T15:56+0300
2021-10-14T15:56+0300
ekonomi
abd
enflasyon
birleşik krallık
dolar
sterlin
düşüş
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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından son yayınlanan veriler, tüketici fiyat endeksinin eylül ayında yüzde 0.4 artış kaydettiğini gösterdi.Ekonomistler yüzde 0.3'lük bir artış bekliyorlardı.Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek tüketici fiyat endeksi ağustos ayındaki yüzde 0.1'lik artışın ardından eylül ayında yüzde 0.2 arttı. Çekirdek fiyatlardaki artış, ekonomistlerin tahminleriyle eşleşti.Veriler, tüketici fiyatlarındaki yıldan yıla artış oranının eylül ayında 5.4 olduğunu, çekirdek fiyatlardaki yıllık artış oranının ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldığını gösterdi.Dolar endeksi bir önceki kapanışa göre yüzde 0.52 düşüşle 94.02'ye geriledi.Dolar, salı günkü kapanışta euro karşısında 1.1532'den 1.1594'e düştü.Günün erken saatlerinde yayınlanan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin ağustos ayında 3 aydan beri ilk kez düşerek yüzde 1.6 gerilediğini gösterdi.İngiliz Sterlini, İngiltere'nin ağustos ayındaki GSYİH verilerininİngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonundan önce bir faiz artırımına yönelik umutları güçlendirmesiyle birlikte, birim başına 1.3588 dolardan 1.3664 dolara yükseldi.Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan veriler, Birleşik Krallık'ın gayri safi yurtiçi hasılasının ağustos ayında aylık yüzde 0.4 arttığını, ancak ekonomistlerin tahmininin yüzde 0.5 yönünde olduğu belirtildi.Bununla birlikte yen de değer kazanarak dolar başına 113.29'a çıktı.Amerikan doları, aynı zamanda Avustralya doları karşısında da 0.7351'den 0.7383'e geriledi.İsviçre frangı, dolar başına 0.9307'den 0.9236'ya çıkarken, Kanada doları da Amerikan doları karşısında yüzde 0.2'den fazla değer kazanarak 1.2443'e yükseldi.
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abd, enflasyon, birleşik krallık, dolar, sterlin, düşüş
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla büyük rakiplerine karşı değer kaybetti
ABD'de tüketici fiyat endeksinde eylül ayında daha keskin bir artış yaşanmasının ardından dolar, yüksek getiri sağlayan dövizler karşısında değer kaybetti.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından son yayınlanan veriler, tüketici fiyat endeksinin eylül ayında yüzde 0.4 artış kaydettiğini gösterdi.
Ekonomistler yüzde 0.3'lük bir artış bekliyorlardı.
Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek tüketici fiyat endeksi ağustos ayındaki yüzde 0.1'lik artışın ardından eylül ayında yüzde 0.2 arttı. Çekirdek fiyatlardaki artış, ekonomistlerin tahminleriyle eşleşti.
Veriler, tüketici fiyatlarındaki yıldan yıla artış oranının eylül ayında 5.4 olduğunu, çekirdek fiyatlardaki yıllık artış oranının ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldığını gösterdi.
Dolar endeksi bir önceki kapanışa göre yüzde 0.52 düşüşle 94.02'ye geriledi.
Dolar, salı günkü kapanışta euro karşısında 1.1532'den 1.1594'e düştü.
Günün erken saatlerinde yayınlanan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin ağustos ayında 3 aydan beri ilk kez düşerek yüzde 1.6 gerilediğini gösterdi.
İngiliz Sterlini, İngiltere'nin ağustos ayındaki GSYİH verilerininİngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonundan önce bir faiz artırımına yönelik umutları güçlendirmesiyle birlikte, birim başına 1.3588 dolardan 1.3664 dolara yükseldi.
Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan veriler, Birleşik Krallık'ın gayri safi yurtiçi hasılasının ağustos ayında aylık yüzde 0.4 arttığını, ancak ekonomistlerin tahmininin yüzde 0.5 yönünde olduğu belirtildi.
Bununla birlikte yen de değer kazanarak dolar başına 113.29'a çıktı.
Amerikan doları, aynı zamanda Avustralya doları karşısında da 0.7351'den 0.7383'e geriledi.
İsviçre frangı, dolar başına 0.9307'den 0.9236'ya çıkarken, Kanada doları da Amerikan doları karşısında yüzde 0.2'den fazla değer kazanarak 1.2443'e yükseldi.