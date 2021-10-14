Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211014/dso-daha-fazla-fiziksel-aktivite-yilda-5-milyon-olumu-engelleyebilir-1049835760.html
DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir
DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T23:35+0300
2021-10-14T23:35+0300
yaşam
yürüyüş
sağlık
dös
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1044562402_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bd8b8d28b9e2bde589a9ff34dfb8143f.jpg
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha fazla fiziksel aktivitenin yılda 5 milyon ölümü engelleyebileceğini açıkladıÖrgütten yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı.DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır" değerlendirmesi yapıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1044562402_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0bae6a159d02de34fd9dd660e63097ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yürüyüş, sağlık, dös

DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir

23:35 14.10.2021
© AAYürüyüş yapmak - sağlık
Yürüyüş yapmak - sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha fazla fiziksel aktivitenin yılda 5 milyon ölümü engelleyebileceğini açıkladı
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı.
DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.
Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır" değerlendirmesi yapıldı.
300000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:10Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
00:02Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Hollanda'daki UDB yöneticileri ve Türk gazetecilere seslendi
DünFransa'dan balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi
DünLübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
DünDSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir
DünYeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 'Feyzioğlu’nu değiştirmek tarihi görevimiz'
DünPortekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı
DünBanksy'nin eseri, rekor fiyata alıcı buldu
DünBurak Elmas, Galatasaray'un faiz borcunu açıkladı
DünBakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
DünGölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı
Dünİngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti
DünÇin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı
DünAzerbaycan: Karabağ’da bir askerimiz Ermeni keskin nişancının açtığı ateşle hayatını kaybetti
DünRusya: Suriye hava savunması, bölgede sivil uçaklar bulunduğu için İsrail saldırısını püskürtemedi
DünAlman yetkili: Rusya, gaz fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil
DünTürkiye’den Sudan’a hayvansal üretim desteği
DünİBB, yolcu seçerek vatandaşları almayan taksilerin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti
DünTBMM Başkanı Şentop: Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var