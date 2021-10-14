https://tr.sputniknews.com/20211014/dubaide-cinsiyet-duyurmak-icin-kaplana-balon-patlattirdilar-1049812234.html

Dubai'de cinsiyet duyurmak için kaplana balon patlattırdılar

Dubai'de cinsiyet duyurmak için kaplana balon patlattırdılar

Dubai’de bir çiftin, bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için kaplana balon patlattırması tartışmalara yol açtı. Binlerce kişi vahşi hayvanların halka açık... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:13+0300

2021-10-14T12:13+0300

2021-10-14T12:16+0300

yaşam

dubai

balon

bebek

lüks

kaplan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360791_0:135:1920:1215_1920x0_80_0_0_d4cb03e05f5fb07dbaa40fcff0e4468a.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan bir çiftin bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için kaplana balon patlattırdığı görüntüler hayvan severler tarafından tepki topladı. Dubai’deki lüks Burj Al Arap otelinin sahilinde kaplanın balonu patlattığı görüldüğü videonun @LovinDubai adlı Instagram hesabından paylaşılması sonrası, binlerce kişi cinsiyet duyurusu için kaplana balon patlattırılmasının kabul edilemez bulduğunu belirtti. Daily Star'ın haberine göre sosyal medya kullanıcıları videonun altına yaptıkları yorumlarda şu ifadeleri kullandı:"Bu kesinlik saçmalık, utanmalısınız. vahşi hayvanların yeri vahşi doğadır!""Bu gurur duyulacak bir şey değil, onlar evcil hayvan değil!"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevcut yasalara göre vahşi hayvanların halka açık alanlara girişine izin verilmiyor.

dubai

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dubai, balon, bebek, lüks, kaplan