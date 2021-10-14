Dubai'de cinsiyet duyurmak için kaplana balon patlattırdılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan bir çiftin bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için kaplana balon patlattırdığı görüntüler hayvan severler tarafından tepki topladı. Dubai’deki lüks Burj Al Arap otelinin sahilinde kaplanın balonu patlattığı görüldüğü videonun @LovinDubai adlı Instagram hesabından paylaşılması sonrası, binlerce kişi cinsiyet duyurusu için kaplana balon patlattırılmasının kabul edilemez bulduğunu belirtti. Daily Star'ın haberine göre sosyal medya kullanıcıları videonun altına yaptıkları yorumlarda şu ifadeleri kullandı:"Bu kesinlik saçmalık, utanmalısınız. vahşi hayvanların yeri vahşi doğadır!""Bu gurur duyulacak bir şey değil, onlar evcil hayvan değil!"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevcut yasalara göre vahşi hayvanların halka açık alanlara girişine izin verilmiyor.
Dubai’de bir çiftin, bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için kaplana balon patlattırması tartışmalara yol açtı. Binlerce kişi vahşi hayvanların halka açık etkinliklerde gösteri aracı olarak kullanılmasına tepki gösterdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan bir çiftin bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için kaplana balon patlattırdığı görüntüler hayvan severler tarafından tepki topladı.
Dubai’deki lüks Burj Al Arap otelinin sahilinde kaplanın balonu patlattığı görüldüğü videonun @LovinDubai adlı Instagram hesabından paylaşılması sonrası, binlerce kişi cinsiyet duyurusu için kaplana balon patlattırılmasının kabul edilemez bulduğunu belirtti.