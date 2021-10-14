https://tr.sputniknews.com/20211014/dukkan-onunden-mama-kaplarini-caldilar-1049805559.html

Dükkan önünden mama kaplarını çaldılar

Dükkan önünden mama kaplarını çaldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bilgisayar firmasının önüne sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mama kapları çalındı. O anlar güvenlik kamerasına... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

muğla

marmaris

sokak hayvanları

evcil hayvan maması

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Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Tepe Mahallesi 33 Sokak’taki bilgisayar ve güvenlik kamerası firmasının önünde meydana geldi. Bilgisayar ve yazılım mühendisi Hasan Durgun’un sokak kedilerini beslemek için çalıştığı dükkanın önüne koyduğu mama kapları çalındı.Sabah kapların yerinde olmadığını gören Durgun, güvenlik kameralarını inceledi. Mama kaplarını dükkanın önünden köpeği ile geçen bir kişinin aldığını tespit eden Durgun, şikayetçi olmadığını fakat deşifre edilmesi gerektiğini belirtti.Sokak hayvanlarını beslemek için konulan mama kaplarının çalınmasına çok şaşırdığını ifade eden Durgun, “Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Görüntülerde şahsın tedirgin şekilde çevresine bakıp mama kaplarını alıp gidiyor. Allah’ından bulsun. Ne diyeyim, bilemedim” dedi.

muğla

marmaris

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türkiye, muğla, marmaris, sokak hayvanları, evcil hayvan maması