https://tr.sputniknews.com/20211014/dunya-rekortmeni-kenyali-atlet-evinde-olu-bulundu-kayip-esi-cinayet-zanlisi-1049807400.html

Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı

Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı

Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop, evinde ölü bulundu. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T07:52+0300

2021-10-14T07:52+0300

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dünya

kenya

ölüm

atlet

agnes tirop

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Kenya polisi, 25 yaşındaki dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop'un boynunda bıçak yarası olduğunu açıkladı.BBC'ye konuşan kaynaklar ise Tirop'un karnında da bıçak yarası olduğunu söyledi.Ünlü atletin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı, evdeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.Tirop'un kayıp eşi cinayet zanlısı konumunda.Agnes Tirop, yüksek rakımı nedeniyle atletlerin antrenman için tercih ettikleri Iten kasabasında yaşıyordu.Kenya Atletizm Federasyonu, Tirop'un hayatını kaybetmesiyle ülkenin "büyük bir değerini" kaybettiğini vurguladı.Başsağlığı mesajı yayımlayan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ise Tirop için "Kenya'nın kahramanıydı" dedi.Geçen ay dünya rekoru kırmıştıAgnes Tirop geçen ay Almanya'da 10 Bin Metre Yol Yarışı'nı 30 dakika 1 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı.Rekoru 28 saniye farkla kırması sonrası, Tirop'u çok parlak bir kariyerin beklediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.Tirop'un kariyerinde iki dünya üçüncülüğü ve bir olimpiyat dördüncülüğü de bulunuyordu.

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kenya, ölüm, atlet, agnes tirop